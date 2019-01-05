السودان: تنحية وزير الصحة وتعديلات في مناصب حكومية متفرقة

الخرطوم 5 يناير 2019- أجرى الرئيس السوداني، عمر البشير، السبت، تعديلًا وزاريًا محدودًا بإقالة وزير الصحة المنتمي الى جماعة (أنصار السنة) بمعية وكيل ذات الوزارة وتعيين خلفاء لهما كما تم الإعلان عن تغييرات في هيئة الإذاعة والتلفزيون ومناصب قيادية حكومية أخرى.

العبيد مروح جرى نقله من هيئة الإذاعة والتلفزيون الى سلطة الطيران المدني

وأوردت وكالة السودان للأنباء أن مرسوما رئاسيا صدر بتعيين الخير النور المبارك وزيرا للصحة ليحل مكان محمد المصطفى أبو زيد الذي أقيل من منصبه الخميس في أعقاب مشكلات وتحديات جسيمة واجهت القطاع الصحي خلال الأشهر الأخيرة.

وشملت القرارات تعيين محمد حاتم سليمان مديرا عاما للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ونقل مديرها السابق العبيد مروح الى سلطة الطيران المدني ليكون نائبا للمدير العام.

وسمى قرار آخر عصام الدين محمد عبد الله أمينا لمجلس الوزراء القومي، وضياء الدين محمد عبد القادر أمينًا عامًا لدار الوثائق القومية، وحاتم حسن بخيت أمينا عاما لمجلس الصداقة الشعبية، وأحمد عبد القادر للمجلس القومي لتنسيق نزع السلاح والتسريح.

واختير بابكر جابر كبلو، وكيلا لوزارة الصحة، وحسن أبو عائشة رئيسا للمجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية، ومحجوب فضل نائبا لرئيس المجلس، وحسين محمد يوسف الفكي أمينا عاما للمجلس.

وفي سبتمبر الماضي، تشكلت حكومة للوفاق الوطني من21 وزير بدلا عن 33 في سابقتها، كما ضمت 27 وزير دولة.