 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 5 كانون الثاني (يناير) 2019

السودان: تنحية وزير الصحة وتعديلات في مناصب حكومية متفرقة

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 5 يناير 2019- أجرى الرئيس السوداني، عمر البشير، السبت، تعديلًا وزاريًا محدودًا بإقالة وزير الصحة المنتمي الى جماعة (أنصار السنة) بمعية وكيل ذات الوزارة وتعيين خلفاء لهما كما تم الإعلان عن تغييرات في هيئة الإذاعة والتلفزيون ومناصب قيادية حكومية أخرى.

JPEG - 21.6 كيلوبايت
العبيد مروح جرى نقله من هيئة الإذاعة والتلفزيون الى سلطة الطيران المدني

وأوردت وكالة السودان للأنباء أن مرسوما رئاسيا صدر بتعيين الخير النور المبارك وزيرا للصحة ليحل مكان محمد المصطفى أبو زيد الذي أقيل من منصبه الخميس في أعقاب مشكلات وتحديات جسيمة واجهت القطاع الصحي خلال الأشهر الأخيرة.

وشملت القرارات تعيين محمد حاتم سليمان مديرا عاما للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ونقل مديرها السابق العبيد مروح الى سلطة الطيران المدني ليكون نائبا للمدير العام.

وسمى قرار آخر عصام الدين محمد عبد الله أمينا لمجلس الوزراء القومي، وضياء الدين محمد عبد القادر أمينًا عامًا لدار الوثائق القومية، وحاتم حسن بخيت أمينا عاما لمجلس الصداقة الشعبية، وأحمد عبد القادر للمجلس القومي لتنسيق نزع السلاح والتسريح.

واختير بابكر جابر كبلو، وكيلا لوزارة الصحة، وحسن أبو عائشة رئيسا للمجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية، ومحجوب فضل نائبا لرئيس المجلس، وحسين محمد يوسف الفكي أمينا عاما للمجلس.

وفي سبتمبر الماضي، تشكلت حكومة للوفاق الوطني من21 وزير بدلا عن 33 في سابقتها، كما ضمت 27 وزير دولة.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

حانت ساعة امتحان الشعارات 2019-01-05 20:48:12 بقلم : محمد صالح رزق الله نحني قامتنا تقديرا وإجلالا لشهداء الشعوب السودانية في كل هباتها الثورية و شهداء حركات التحرر الثورية المسلحة السودانية . لقد تكلمنا و كتبنا كثيرا في شئون السودان و شعوبه وصيغنا كما هائل من (...)

الانتفاضة: كيف، ولمن تنتقل السلطة؟ 2018-12-31 20:49:02 بقلم : الواثق كمير ‏kameir@yahoo.com لا شك أن الست سنوات الأخيرة هي الأشد اضطرابا في حكم الرئيس البشير، إذ ظلت الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة والتي تمظهرت في إنشقاقات الحزب الحاكم التي بدأت (...)

في ذكرى الإستقلال .. رياح التغيير قادمة بقوة 2018-12-31 09:28:30 بقلم : روبرت وليم اسكندر المرشح القومي المستقل لرئاسة الجمهورية الحمد الله تعالي وأفضل الصلاة وأتم التسليم علي نبينا الكريم المواطنين الشرفاء التحية الطيبة المباركة مني إليكم والسلام من الله تعالي عليكم أحييكم في (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.