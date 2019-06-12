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السودان: توقيف عشرات العسكريين المعارضين للمجلس الانتقالي

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الخرطوم 12 يونيو 2019- قالت تقارير صحفية متطابقة من الخرطوم إن السلطات السودانية نفذت خلال الأيام الماضية حملة اعتقالات واسعة وسط ضباط في الجيش، من الموالين لتنظيم الحركة الإسلامية بينهم متقاعدون.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر عسكرية أن الاعتقالات مستمرة منذ أيام، كإجراء احترازي.

بينما تحدثت تقارير أخرى أن الحملة غير المسبوقة طالت 68 ضابطاً، غالبيتهم برتبة عقيد، نتيجة لمعارضتهم طريقة تعامل المجلس العسكري مع الأوضاع في السودان خصوصا بعد الفض العنيف للاعتصام السلمي في الثالث من مايو.

وأكدت المصادر بحسب قناة (الحرة) أن الضباط موقوفون لدى الاستخبارات العسكرية حيث يجري التحقيق معهم.

وكانت السلطات العسكرية أوقفت في وقت سابق ضابطين بالرتبة نفسها كانا نشرا تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرا فيها تضامنا مع المتظاهرين.



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