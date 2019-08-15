السودان : حمدوك رئيسا للوزراء وتسمية رئيس القضاء وهيثم مصطفى للشباب والرياضة

الخرطوم 15 أغسطس 2019- اعتمدت قوى اعلان "الحرية والتغيير "،الخميس مرشحيها لرئاسة القضاء والنائب العام بعد أن توافقت على اختيار عبد الله حمدوك رئيسا للوزراء، كما سمت غالب المرشحين لتولي الوزارات من كفاءات وخبرات متخصصة.

عبد الله حمدوك

واختار التحالف كل من عبد القادر محمد رئيساً للقضاء ومحمد الحافظ لمنصب النائب العام بمعية ثلاث من المساعدين هم سهام عثمان أحمد ومصعب عبد الله وطارق يوسف دفع الله.

وأفادت مصادر موثوقة "سودان تربيون" أن مفاوضي تحالف قوى التغيير سيسلمون قائمة الشخصيات العدلية لرئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان اليوم ليتم تعيينهم رسميا، على أن يؤدي أعضاء مجلس السيادة المرتقب إعلانه رسميا مطلع الأسبوع القسم أمام رئيس القضاء الجديد.

وقال بيان لتجمع المهنيين الخميس إن قوى التغيير اتفقت على تولي عبد الله حمدوك رئاسة الوزارة للفترة الانتقالية المحددة بثلاث سنوات وثلاث أشهر.

وناقشت لجنة مختصة في تحالف قوى "التغيير" الذي سيتولى الحكومة التنفيذية بالكامل، الأسماء المرشحة للوزارات وفرغت من تسمية غالبها باستثناء الثروة الحيوانية التي أرجأت لمزيد من التشاور، كما طرحت ثلاث أسماء في بعض الحقائب ليتولى رئيس الوزراء اختيار شخص واحد واكتفت في أخرى بتسمية مرشح واحد.

وبحسب معلومات "سودان تربيون" فإن القائمة المرشحة لوزارة الخارجية تضم كل من عمر قمر الدين، نور الدين ساتي، عمر بشير.

واختارت قوى التغيير إبراهيم البدوي مرشحا أوحدا لوزارة المالية والاقتصاد.

كما سمت النجم الرياضي المعروف هيثم مصطفى وزيرا للشباب والرياضة، وبروفسير محمد الأمين التوم لوزارة التعدين، بجانب فضل أبو شوك لوزارة النفط ، ولينا الشيخ للتنمية الاجتماعية والعمل.

ولوزارة الصحة رشح التحالف كل من ناهد محمد الحسن، أكرم على التوم، ساتي الخير، بينما سمى لوزارة الري والكهرباء عمر محمد بادي.

واختير لوزارة الزراعة كل من جلال مصطفى، معاوية محمد بابكر، طارق خير.

ورشح التحالف لوزارة البني التحتية والاتصالات كل من ياسر عبد القادر وبلة البكري، ولوزارة العدل كل من ابتسام سنهوري وسيف الله حمدنا الله.

ولوزارة التجارة والصناعة تم ترشيح كل من بكري أحمد علي وصلاح بشير، ولوزارة الري رشح مجذوب أحمد طه.

ونوهت المصادر الى أن الأسماء قابلة للتعديل والاضافة خلال الساعات المقبلة، كما لفتت الى وجود مقترح بإنشاء رئاسة لمجلس الوزراء رشح لها كل من أحمد ربيع وابوبكر حسن باشا.

وأفادت كذلك بإرجاء حسم أعضاء المجلس السيادي الخمسة حيث لازالت النقاشات تدور حول عدد من الأسماء بعد أن تأكد التوافق على الأستاذة الجامعية فدوى عبد الرحمن علي طه وحسن شيخ ادريس.