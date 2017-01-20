السودان: دول أفريقية تحدد أربع جرائم على صلة بالهجرة غير الشرعية

الخرطوم 20 يناير 2017 ـ قال وزير الداخلية السودان، الجمعة، اجتماع وزراء الداخلية لتجمع دول الساحل والصحراء بالنيجر، حددت أن جرائم الإرهاب وتهريب البشر والمخدرات وغسل الأموال على صلة وثيقة بالهجرة غير الشرعية.

وزير الداخلية الفريق أول ركن عصمت عبد الرحمن

وقاد وزير الداخلية السوداني الفريق أول عصمت عبد الرحمن وفد بلاده في اجتماع وزراء الداخلية الأفارقة لتجمع دول الساحل والصحراء بعاصمة النيجر نيامي والذي حضرته منظمات إقليمية ودولية مهتمة بشؤون الهجرة والجرائم ذات الصلة.

وأكد عصمت في تصريح صحفي، الجمعة، أن الاجتماع الذي انتهى يوم الخميس، تداول قضايا الهجرة غير الشرعية وجرائم الإرهاب وتهريب البشر والمخدرات وغسل الأموال.

وتابع وزير الداخلية قائلا: "أكد المجتمعون وجود ارتباط بين الجرائم الأربع والهجرة غير الشرعية".

وكان وزير الداخلية قد شرح أمام المؤتمر جهود الحكومة السودانية في محاربة الهجرة غير الشرعية انطلاقا من إعلان "مبادرة الخرطوم 2014" التي اعتبرها مؤتمر روما من أهم المبادرات المتعلقة بقضايا الهجرة وآثارها من جرائم.

وأشار الفريق عصمت عبد الرحمن إلى المجهودات التي بذلها السودان لمكافحة الهجرة غير الشرعية وجرائم تهريب البشر.

وقال إن الاجتماع أصدر "إعلان نيامي" الذي حث الدول الأعضاء على بذل المزيد من الجهود والتنسيق بينها في قضايا الهجرة غير الشرعية والجرائم المتعلقة بها متمثلة في الإرهاب وتهريب البشر وغسل الأموال والمخدرات.

والتقى وزير الداخلية رئيس جمهورية النيجر يوسف ممادو، كما التقى بوزراء داخلية الدول المجاورة للسودان وبحث سبل التنسيق المشترك لمكافحة الجرائم الحدودية.