السودان: زيادة جديدة في أسعار تذاكر الطيران الداخلي

الفاشر 9 ديسمبر 2017 - وجهت سلطة الطيران المدني السودانية شركات الطيران العاملة في النقل الجوي الداخلي باعتماد أسعار جديدة لتذاكر السفر.

مطار الخرطوم الدولي ـ صورة إرشيفية

وبلغت الزيادة بحسب المنشور الصادر عن سلطات الطيران المدني وتحصلت عليه (سودان تربيون) السبت، في بعض خطوط الطيران نحو 30 %.

وتعتبر هذه الزيادة هي الثانية من نوعها التي تشهدها التذاكر الداخلية خلال عام واحد بعد أن تم تطبيق زيادة مماثلة في يوليو الماضي.

وعزا المنشور الزيادة الى ارتفاع كلفة وقود الطائرات بنسبة ٣٥ ٪ في شهر نوفمبر الماضي. وينتظر أن تطبق الأسعار الجديدة اعتبارا من الأحد العاشر من ديسمبر الحالي.

وهدد المنشور الشركات بسحب الرخصة والاقتصادية ووقف تشغيل أي جهة تخالف أحكام الأمر ولاتلتزم بتطبيق الزيادات المحددة.

وبلغت قيمة تذكرة الطائرة من الخرطوم الى الجنينة في غرب دارفور٢٤٥٠ جنيهاً والخرطوم نيالا، في جنوب دارفور ١٩٨٠ جنيها فيما وصل سعر التذكرة الى الفاشر، بشمال دارفور ١٨٠٠ جنيه،

وقال المنشور ان القرار جاء عقب اجتماع ضم دائرة النقل الجوي بالغرفة القومية للنقل الجوي التي قدمت طلباً لزيادة أسعار التذاكر لمقابلة تكلفة التشغيل استنادا على المادة ٥ من قانون تنظيم الطيران المدني لسنة ٢٠١٠م.

وعبر عدد من المواطنون بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، في حديثهم لـ"سودان تربيون" عن سخطهم من الارتفاع الكبير في أسعار تذاكر السفريات الداخلية ووصفوه بالمبالغ فيه ويعيق حركة المواطنين خاصة المرضى من الولايات الغربية التي تبعد عن العاصمة الخرطوم بآلاف الأميال.

واستنكر عضو مجلس ولاية شمال دارفور عن دائرة الطويشة سليمان مختار هذه الخطوة، وقال لـ "سودان تربيون" انهم في مجلس تشريعي شمال دارفور ناقشوا الأمر من قبل مؤكدا إنها ليست مبررة.

وقال "نحن نناقش هذا الموضوع في مجلس الولاية وحتى على مستوى البرلمان القومي وإذا الموضوع متعلق بقطع الغيار والحظر فالان لا يوجد مبرر لذلك "