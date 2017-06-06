السودان : سوق العملات يتأثر بأزمة الخليج والدولار يصعد مجددا

الخرطوم 6 يونيو 2017 - عاود الدولار، يوم الثلاثاء، الإرتفاع من جديد في مواجهة الجنيه السوداني، ببلوغه 18,6جنيهاً، مقارنة بـ18,4 ليوم الإثنين.

رزم من العملة السودانية (أب)

وعزا متعاملون فى السوق الموازي الزيادة الى الأزمة التي نشبت فى الخليج بمقاطعة عدة دول عربية لقطر.

وقطعت السعودية ومصر ودولة الإمارات والبحرين العلاقات الدبلوماسية مع قطر في تحرك منسق، وانضم اليمن وحكومة شرق ليبيا والمالديف لهذا التحرك بعد ذلك، بعد اتهام الدوحة بدعم "جماعات إرهابية وطائفية".

وأبلغ تجار فى السوق الموازي (سودان تربيون) ان الزيادة التي طرأت على سعر الدولار نتجت عن حالة الإرتباك التي احدثها قرار المقاطعة الخليجية للطيران القطري وحظره فى سماء بعض دول الخليج، علاوة على ايقاف شركات طيران عربية رحلاتها من الخرطوم الى الدوحة اتزاما بقرار المقاطعة.

واقترب سعر الريال السعودي من الخمسة جنيهات سودانية بعد أن كان يباع خلال اليومين الماضيين بـ 4.60 جنيه

وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني بشكل طفيف في بداية مايو الماضي ، وذلك بعد إعلان بنك السودان المركزي ضخ كميات من العملة الأجنبية للمصارف، لكنه لم يهبط الى دون الـ18 جنيها.

وطبق بنك السودان مطلع نوفمبر الماضي سياسة الحافز الجديدة، القاضية برفع سعر الدولار بالبنوك التجارية والصرافات بنسبة 131% ليقفز سعر الدولار في البنوك إلى 15.8 جنيه، مقارنة بـ 6.5 جنيه.