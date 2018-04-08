الجيش السوداني يشارك في تمرين عسكري بالسعودية

الخرطوم 8 أبريل 2018 ـ يشارك السودان في تمرين "درع الخليج المشترك 1" بالمملكة العربية السعودية ضمن 23 دولة أخرى بالمنطقة الشرقية الأسبوع القادم.
- السفير السعودي يدعو وزير الدفاع السوداني لتمرين (درع الخليج 1) ـ 8 أبريل 2018
وقدم السفير السعودي لدى الخرطوم حسن جعفر دعوة لوزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عوض بن عوف لحضور الحفل الختامي والعروض العسكرية المصاحبة للتمرين المشترك (درع الخليج 1) في 16 أبريل بالمنطقة الشرقية، ميدان صامت.
يشار إلى أن التمرين تقام فعالياته في السعودية بالتزامن مع القمة العربية التي تنعقد بالرياض مطلع الأسبوع القادم.
وسلم السفير السعودي، الأحد، وزير الدفاع السوداني رسالة خطية من الأمير محمد بن سليمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودي، لحضور الحفل الختامي والعروض العسكرية المصاحبة للتمرين.
وبحسب بيان للمتحدث باسم الجيش العميد أحمد خليفة الشامي فإن الجانبين بحثا العلاقات المتطورة بين البلدين خاصة في المجال العسكري.
وقال البيان "أمتدح السفير السعودي الأدوار الكبيرة والتضحيات العظيمة التي تقدمها القوات المسلحة السودانية ضمن قوات التحالف العربي".
ومنذ مارس 2015 يشارك السودان بقواته ضمن تحالف تقوده السعودية لحرب الحوثيين الشيعة في اليمن.
وشارك السودان في مارس 2016 في مناورات "رعد الشمال" في السعودية بكتيبة قوات خاصة من ضمن قواته التي تقاتل باليمن.
أخر الآراءمع الرئيس وكاشا والحالة ماشة (١-٤) 2018-04-08 17:04:24 مصطفى عبد العزيز البطل حديث البركاوي (١) طبيعي جداً أن القدر من الحماس الذي تحسه عندما تدعوك الرئاسة إلى مصاحبة الرئيس في رحلة تفقدية ولائية داخل السودان يقل بما لا يقاس عن ذلك القدر الذي تحسه عند دعوتك إلى مصاحبته في (...)
الانتخابات المزورة طريقا للتحول الديموقراطي 2018-04-07 19:10:40 عبد العزيز حسين الصاوي صدر عام 2009 مجّلد، مع مقدمة مسهبة للمحرر، باللغة الانجليزية بعنوان " الدَقْرطه democratization بواسطة الانتخابات ، وسيلة جديدة للانتقال ؟" . المجلد متابعة دقيقة لكافة البحوث والمسوحات الامبريقيه (...)
بإستقبال علني لمنسوبي "داعش" في مطار الخرطوم، هل هي محاربة للارهاب أم رعايته؟ وهل العالم بحاحة لميثاق دولي لمحاربة الإرهاب؟ 2018-04-07 14:13:48 مبارك أردول نقلت وكالات الأنباء بعض الصور والفيديوهات عن استقبال نظمته الحكومة السودانية لبعض السودانيين الذين التحقوا بتنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا (دال) او ما عرف شعبيا بتنظيم (داعش)، وذلك نسبا لتنظيم الدولة (...)
المزيد