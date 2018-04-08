الجيش السوداني يشارك في تمرين عسكري بالسعودية

الخرطوم 8 أبريل 2018 ـ يشارك السودان في تمرين "درع الخليج المشترك 1" بالمملكة العربية السعودية ضمن 23 دولة أخرى بالمنطقة الشرقية الأسبوع القادم.

السفير السعودي يدعو وزير الدفاع السوداني لتمرين (درع الخليج 1) ـ 8 أبريل 2018

وقدم السفير السعودي لدى الخرطوم حسن جعفر دعوة لوزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عوض بن عوف لحضور الحفل الختامي والعروض العسكرية المصاحبة للتمرين المشترك (درع الخليج 1) في 16 أبريل بالمنطقة الشرقية، ميدان صامت.

يشار إلى أن التمرين تقام فعالياته في السعودية بالتزامن مع القمة العربية التي تنعقد بالرياض مطلع الأسبوع القادم.

وسلم السفير السعودي، الأحد، وزير الدفاع السوداني رسالة خطية من الأمير محمد بن سليمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودي، لحضور الحفل الختامي والعروض العسكرية المصاحبة للتمرين.

وبحسب بيان للمتحدث باسم الجيش العميد أحمد خليفة الشامي فإن الجانبين بحثا العلاقات المتطورة بين البلدين خاصة في المجال العسكري.

وقال البيان "أمتدح السفير السعودي الأدوار الكبيرة والتضحيات العظيمة التي تقدمها القوات المسلحة السودانية ضمن قوات التحالف العربي".

ومنذ مارس 2015 يشارك السودان بقواته ضمن تحالف تقوده السعودية لحرب الحوثيين الشيعة في اليمن.

وشارك السودان في مارس 2016 في مناورات "رعد الشمال" في السعودية بكتيبة قوات خاصة من ضمن قواته التي تقاتل باليمن.