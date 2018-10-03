السودان: قرارات بإعفاء وكلاء وزارات وتعيين آخرين

الخرطوم 3 أكتوبر 2018- اصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني معتز موسى، الاربعاء، قرارات إعفاء وكلاء وزارات وتعيين آخرين في عدد من الوزارات أبرزها الخارجية والإعلام والمالية.

ياسر خضر

وشملت القرارات تعيين ياسر خضر وكيلا لوزارة الخارجية خلفا للسفير عبد الغني النعيم الموجود حاليا في العاصمة الكندية أوتاوا لإدارة مناقشات حول العلاقات الثنائية تمتد ثلاثة أيام.

وتم تعيين مصطفى عبد الحفيظ وداعة الله، وكيلاً لوزارة الإعلام والاتصالات وتقانة المعلومات، عمر فرج الله دفع الله فضل الله، وكيلا لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي خلفاً لمنى ابو حراز.

وقضى القرار بتعيين عبد الجبار عثمان مرعي وكيلا للمعادن بوزارة النفط والغاز والمعادن، أزهري إبراهيم باسبار، وكيلاً لوزارة الزراعة والغابات، عبد الرحمن عجب أحمد إبراهيم، وكيلا لوزارة الصناعة والتجارة، علي عبد الرحمن محمد إبراهيم، وكيلا لوزارة النفط والغاز والمعادن،

وسمى القرار عمر الأمين عثمان الأزرق، وكيلاً لوزارة الري والموارد المائية والكهرباء، مصعب مختار محمد عبد الله، وكيلاً للري بوزارة الري والموارد المائية والكهرباء، وأحمد محمود شيخ الدين، وكيلا لوزارة الثروة الحيوانية والسمكية، جلال الدين محمد أحمد شيلة، وكيلاً لوزارة النقل والتنمية العمرانية، الطاهر حسن الطاهر وكيلاً لوزارة التربية والتعليم.

كما تقرر تعيين كل من مصطفى محمد علي البلة، وكيلا لوزارة التعليم العالي، جراهام عبد القادر، وكيلاً لوزارة الثقافة والسياحة والآثار، هشام توفيق طه، وكيلاً لوزارة الضمان والتنمية الاجتماعية، صديق بشير محمد عباس، وكيلا لوزارة العمل والإصلاح الإداري وتنمية الموارد البشرية.