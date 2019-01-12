السودان لا يستبعد إقامة قاعدة عسكرية روسية على البحر الاحمر

الخرطوم 12 يناير 2019- أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن بالبرلمان السوداني، اللواء الهادي آدم، أن موافقة روسيا على اتفاقية لتسهيل إجراءات دخول السفن الحربية الروسية والسودانية إلى موانئ البلدين، يمكن تطويرها مستقبلا لبناء قاعدة روسية في المياه الإقليمية للسودان على البحر الأحمر.
- قطع حربية روسية ..صورة من وكالة "سبوتنيك"
وأشار آدم، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”، إلى قناعته بأن الاتفاق يمثل خطوة “تصب في خانة بناء علاقات استراتيجية بين السودان وروسيا”، مؤكداً على حق السودان في إقامة قواعد عسكرية روسية على أراضيه، على غرار بعض الدول في الإقليم.
وتابع “نرى من حولنا عدداً من الدول في الإقليم، لها اتفاقيات مع دول أخرى وتوجد لديها قواعد عسكرية في تلك الدول، لكن نحن الآن في إطار التعاون وتبادل الزيارات للسفن الحربية”.
ونقل موقع بوابة المعلومات القانونية الروسية، الأربعاء الماضي، بأن رئيس الوزراء الروسي، دميتري ميدفيديف، وافق على مشروع اتفاقية مع السودان بشأن تسهيل إجراءات دخول السفن الحربية إلى موانئ البلدين.
وكان رئيس الأركان العامة السابق للبحرية الروسية، الأميرال فيكتور كرافشينكو، قال إن مشروع الاتفاق بين روسيا والسودان جرى وضعه لتبسيط قضايا التأشيرات ولا يعني ذلك بناء قاعدة بحرية روسية في هذه الدولة.
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