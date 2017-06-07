السودان :متمسكون بـ(حلايب) والملف بيد البشير والسيسي

الخرطوم 7يونيو 2017- كرر وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور، التأكيد على تمسك الخرطوم بسودانية (حلايب) المتنازع عليها مع مصر، لافتا الى أن حل القضية ترك لرئيسي البلدين.

البشير والسيسي خلال قمة عمان..الأربعاء 29 مارس 2017 .. (وكالات)

ويتنازع السودان ومصر علي مثلث حلايب علي ساحل البحر الاحمر الذي يضم مناطق حلايب ،شلاتين وابورماد.

وقال الوزير في بيان وزارته أمام البرلمان، الأربعاء،إن السودان يؤكد على سودانية (حلايب) ويجدد الشكوى لدى مجلس الأمن. ويحيطه بالتحركات التي تقوم بها مصر في مثلث النزاع.

وأشار الى أن الملف ترك للرئيسين السوداني عمر البشير والمصري عبد الفتاح السيسي، وزاد " سنحلها إما بالحوار المباشر أو التحكيم الدولي".

من جهته، اعتبر رئيس كتلة نواب البحر الاحمر بالبرلمان السوداني أحمد عيسي هيكل تصرفات الجيش المصري تجاه مواطني منطقة حلايب، واستفزازهم يرمي لجر السودان الى الحرب وتغطية التورط في دعم المسلحين بدارفور.

وقال هيكل لـ (سودان تربيون) الأربعاء، إنهم يتابعون الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية بخصوص ملف حلايب ، وأضاف "نؤكد للمجتمع الدولي ان حلايب سودانية وعودتها مسالة وقت" .

وذكر ت تقارير صحفية يوم الاثنين إن السلطات المصرية في حلايب جددت اعتقال قيادات من قبيلة البشاريين لإسبوعين بحجة تهريبهم وايوائهم لمواطنين سودانيين.

واشارت الي شكاوي مواطني حلايب من قبائل البشاريين والعبابدة من المعاملة غير اللائقة التي اضحوا يلقونها من الجانب المصري.

وهدد السودان مصر باللجوء الي التحكيم الدولي في اكتوبر الماضي بعد رفض السلطات المصرية طلبا للسودان بالتفاوض المباشر حول قضية حلايب قدمه للجانب المصري في ابريل العام الماضي.