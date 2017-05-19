 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الجمعة 19 أيار (مايو) 2017

السودان: مجلس الأمن سيناقش في يونيو تنفيذ توصيات خروج (يوناميد)

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 19 مايو 2017 ـ قال مندوب السودان الدائم لدى الاتحاد الأفريقي إن مجلس الأمن الدولي عند تجديد تفويض بعثة حفظ السلام بدارفور "يوناميد" في يونيو القادم سيضمن تنفيذ توصيات خروج البعثة من مناطق بعينها في دارفور.

JPEG - 93.6 كيلوبايت
قافلة لبعثة يوناميد قرب بلدة كبكابية في ولاية شمال دارفور

وصوت مجلس الأمن الدولي، في يونيو 2016، بالإجماع لتمديد مهمة "يوناميد"، لعام حتى 30 يونيو 2017، بلا تعديل في المهام أو عديد القوات، وبدون الإصغاء للخرطوم المطالبة بتنفيذ استراتيجية خروج البعثة.

وأعلن سفير السودان بإثيوبيا ومندوبه الدائم بالاتحاد الأفريقي جمال الشيخ أنه "عند تجديد تفويض بعثة اليوناميد بالسودان من قبل الأمم المتحدة في يونيو من هذا العام سيتضمن الأمر تنفيذ توصيات خروج اليوناميد من مناطق محددة بدارفور".

وقال الشيخ في تصريحات صحفية عقب لقاء مساعد الرئيس إبراهيم محمود بوفد مجلس السلم والأمن الأفريقي الزائر للبلاد بالخرطوم، الخميس، إن هناك لجنة سياسية من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والحكومة وقعت على توصيات انسحاب يوناميد من مناطق بدارفور.

وتابع السفير قائلا: "إن فريقا ثلاثيا على المستوى الأعلى من الأطراف الثلاثة سيجتمع في 22 مايو الجاري لإجازة التوصيات ومن ثم رفع تقرير إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن الدولي حول القضية".

وبدأ فريق مشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والحكومة السودانية اجتماعات متصلة بالخرطوم منذ مارس 2015، للتوصل إلى استراتيجية خروج البعثة المشتركة للأتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بدارفور "يوناميد" من البلاد.

وكان الأمين العام السابق للأمم المتحدة كي مون قد أفاد في تقرير له في يونيو 2015 بأن فريق الاتحاد الأفريقي والمنظمة الدولية، إقترح على الخرطوم إنسحابا تدريجيا لـ "يوناميد" يبدأ من ولاية غرب دارفور، ويكتمل بتوصل الحكومة والحركات المسلحة إلى تسوية.

ونشرت قوات "يوناميد" مطلع العام 2008 في إقليم دارفور الذي يشهد نزاعا بين الجيش السوداني والمتمردين منذ عام 2003 ما خلف 300 ألف قتيل وشرد نحو 2.5 مليون شخص، بحسب إحصائيات أممية.

وتعتبر يوناميد ثاني أكبر بعثة حفظ سلام حول العالم (بعد البعثة الأممية في الكونغو الديمقراطية)، ويتجاوز عدد أفرادها 20 ألفا من الجنود العسكريين وجنود الشرطة والموظفين من مختلف الجنسيات بميزانية بلغت 1.4 مليار دولار للعام 2013.

وقال السفير إن وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي اطلع على خطة السودان فيما يتعلق بالنازحين كما وقف على جهود الحكومة وخطتها لجمع السلاح من المدنيين بدارفور.

وأنهى وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي، الخميس، زيارة للبلاد امتدت أربعة أيام، وقف خلالها على الأوضاع الأمنية في دارفور، ومعسكرات النزوح في نيرتتي وشنقل طوبايا، توطئة لرفع تقرير للمجلس والجهات المعنية حول الأوضاع الأمنية بالإقليم.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

ترامب والبشير في الرياض.. متى مزاري أوفي نزاري.؟ 2017-05-18 14:10:36 بقلم :عبد الحميد أحمد على غير ميعاد أعلن البيت الأبيض، منتصف يناير- كانون الثاني رفعاً جزئياً للعقوبات الإقتصادية المفروضة على السودان وكان الرئيس باراك أوباما، في آخر أيامه بالبيت الأبيض قد بعث رسالة إلى الكونغرس أوضحت (...)

الكتابة المغشوشة : مقال ياسر محجوب الحسين نموذجاً 2017-05-11 15:23:31 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com جاء في معجم لسان العرب أنَّ "الغش" في أحد معانيه يُفيدُ "الرواية بالمهملة"، وجاء كذلك أنَّ "الغين والشين أصولٌ تدلُّ على ضعفٍ في الشيء واستعجالٍ فيه"، وفي القانون يُعرَّف الغش بأنه (...)

سيد نايلاي عين على القضايا الطبقية وآخرى على الإضطهاد القومي 2017-05-11 15:21:00 ياسر عرمان أحزن رحيل المناضل السوداني والبجاوي والشيوعي سيد نايلاي الكثيرين ممن يدركون قيمته، وما يشدني لهذا الإنسان من الطراز الخاص أمران، الأول هو تمكنه من الجمع في وحدة لا إنفصام لعراها بين النضال الطبقي والوقوف ضد (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.