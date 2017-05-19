السودان: مجلس الأمن سيناقش في يونيو تنفيذ توصيات خروج (يوناميد)

الخرطوم 19 مايو 2017 ـ قال مندوب السودان الدائم لدى الاتحاد الأفريقي إن مجلس الأمن الدولي عند تجديد تفويض بعثة حفظ السلام بدارفور "يوناميد" في يونيو القادم سيضمن تنفيذ توصيات خروج البعثة من مناطق بعينها في دارفور.

قافلة لبعثة يوناميد قرب بلدة كبكابية في ولاية شمال دارفور

وصوت مجلس الأمن الدولي، في يونيو 2016، بالإجماع لتمديد مهمة "يوناميد"، لعام حتى 30 يونيو 2017، بلا تعديل في المهام أو عديد القوات، وبدون الإصغاء للخرطوم المطالبة بتنفيذ استراتيجية خروج البعثة.

وأعلن سفير السودان بإثيوبيا ومندوبه الدائم بالاتحاد الأفريقي جمال الشيخ أنه "عند تجديد تفويض بعثة اليوناميد بالسودان من قبل الأمم المتحدة في يونيو من هذا العام سيتضمن الأمر تنفيذ توصيات خروج اليوناميد من مناطق محددة بدارفور".

وقال الشيخ في تصريحات صحفية عقب لقاء مساعد الرئيس إبراهيم محمود بوفد مجلس السلم والأمن الأفريقي الزائر للبلاد بالخرطوم، الخميس، إن هناك لجنة سياسية من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والحكومة وقعت على توصيات انسحاب يوناميد من مناطق بدارفور.

وتابع السفير قائلا: "إن فريقا ثلاثيا على المستوى الأعلى من الأطراف الثلاثة سيجتمع في 22 مايو الجاري لإجازة التوصيات ومن ثم رفع تقرير إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن الدولي حول القضية".

وبدأ فريق مشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والحكومة السودانية اجتماعات متصلة بالخرطوم منذ مارس 2015، للتوصل إلى استراتيجية خروج البعثة المشتركة للأتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بدارفور "يوناميد" من البلاد.

وكان الأمين العام السابق للأمم المتحدة كي مون قد أفاد في تقرير له في يونيو 2015 بأن فريق الاتحاد الأفريقي والمنظمة الدولية، إقترح على الخرطوم إنسحابا تدريجيا لـ "يوناميد" يبدأ من ولاية غرب دارفور، ويكتمل بتوصل الحكومة والحركات المسلحة إلى تسوية.

ونشرت قوات "يوناميد" مطلع العام 2008 في إقليم دارفور الذي يشهد نزاعا بين الجيش السوداني والمتمردين منذ عام 2003 ما خلف 300 ألف قتيل وشرد نحو 2.5 مليون شخص، بحسب إحصائيات أممية.

وتعتبر يوناميد ثاني أكبر بعثة حفظ سلام حول العالم (بعد البعثة الأممية في الكونغو الديمقراطية)، ويتجاوز عدد أفرادها 20 ألفا من الجنود العسكريين وجنود الشرطة والموظفين من مختلف الجنسيات بميزانية بلغت 1.4 مليار دولار للعام 2013.

وقال السفير إن وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي اطلع على خطة السودان فيما يتعلق بالنازحين كما وقف على جهود الحكومة وخطتها لجمع السلاح من المدنيين بدارفور.

وأنهى وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي، الخميس، زيارة للبلاد امتدت أربعة أيام، وقف خلالها على الأوضاع الأمنية في دارفور، ومعسكرات النزوح في نيرتتي وشنقل طوبايا، توطئة لرفع تقرير للمجلس والجهات المعنية حول الأوضاع الأمنية بالإقليم.