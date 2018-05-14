السودان: مراسيم بتعديلات وزارية تضع الدرديري في الخارجية وتعيد إبراهيم محمود للداخلية

الخرطوم 14 مايو 2018- أصدر الرئيس السوداني عمر البشير الإثنين مراسيم بإجراء تعديلات واسعة في الحقائب الوزارية شملت تعيين 7 وزراء اتحاديين، و5 وزراء دولة و8 ولاة الولايات.

الرئيس عمر البشير

وأجاز حزب المؤتمر الوطني صاحب الأغلبية الحاكمة، ليل الأحد التعديلات بعد اجتماع طويل امتد لأكثر من 4 ساعات.

ونص المرسوم الجمهوري على تعيين، الدرديري محمد احمد وزيراً للخارجية خلفاً لإبراهيم غندور الذي تم اعفاؤه خلال ابريل الماضي.

والدرديري علاوة على انه سفير سابق، كان الممثِّل القانوني للسودان في النزاع الحدودي بشأن منطقة أبيي لدى المحكمة الدائمة للتحكيم بلاهاي وهو استاذ القانون بجامعة الخرطوم وحاصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة ليستر البريطانية.

وأعاد التعديل الوزاري مساعد رئيس الجمهورية السابق إبراهيم محمود حامد، الى وزارة الداخلية بعد ان كان يشغلها خلال الفترة من 2008-2013.

ووضعت التعديلات مولانا محمد أحمد سالم، في وزارة العدل، وهو من القانونيين المعروفين وشغل خلال وقت سابق منصب مسجل الأحزاب السياسية وانتقل بعدها للعمل مستشارا قانونيا لمجلس الأمة في دولة الكويت حيث لازال هناك.

وطالت التعديلات وزارة الزراعة التي سمى لها عبد الله سليمان، وحملت المهندس أزهري عبد القادر عبد الله، الى وزارة النفط والغاز، وأبو البشر عبد الرحمن يوسف، للشباب والرياضة.

ونقلت المراسيم وزير المعادن هاشم على سالم الى رئاسة مجلس الوزراء مسؤولا عن ملف الحوار الوطني.

ولم تحسم الترشيحات بعد الاسم الذي سيتولى منصب وزارة المعادن، بعد أن تردد على نطاق واسع اعتذار الناشط الحقوقي مضوي إبراهيم عن قبوله.

وتصدرت دارفور قائمة التعديلات في مناصب الولاة بإعفاء ولاة شمال وغرب ووسط دارفور.

واختير الشريف محمد عباد سموح، والياً لشمال دارفور، وحسين يسن حمد أبو سروال، والياً لغرب دارفور، ومحمد أحمد جاد السيد محمد، لوسط دارفور.

ونقلت التعينات الولائية أبو القاسم الأمين بركة والى غرب كردفان، الى ولاية النيل الأبيض، وعبد الكريم موسى من وزارة الشباب والرياضة الى ولاية سنار.

وتم تعيين خالد حسين محمد عمر، لولاية النيل الأزرق، وياسر يوسف إبراهيم وزير الدولة بالإعلام، والياً للولاية الشمالية، والفريق أحمد إبراهيم علي مفضل، والياً على جنوب كردفان.

وشملت التعديلات وزراء الدولة بتعيين كل من، أسامة فيصل، بالخارجية، ونعمات عمر الحويرص، بوزارة العدل، والصادق بخيت الفقيه، بوزارة الإعلام، وطارق على حسن شلبي، بالمالية والتخطيط الاقتصادي، وأسامة مختار النور فضل الله نائب مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق الذي اعفي عن منصبه في إبريل الماضي، وزير دولة بوزارة الاستثمار.