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السودان مستعد لاستقبال 50 ألف من رعاياه المبعدين من السعودية

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الخرطوم 14 يوليو 2017 ـ أبدى السودان، الجمعة، استعداده لاستقبال أكثر من 50 ألف من رعاياه المبعدين من المملكة العربية السعودية ضمن مهلة منحتها السلطات هناك للمخالفين من المقيمين.

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وأكد الأمين العام لجهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج كرار التهامي أن السودان يمتلك خبرة متراكمة في معالجة الظروف الطارئة للعودة الطوعية أو القسرية لرعاياه من الخارج.

وأشار إلى أن هذا الأمر تجلى إبان العودة المفاجئة لأكثر من 60 ألف سوداني من ليبيا في مسارات إنسانية آمنة تضافرت فيها جهود مؤسسات الدولة التعليمية والأمنية والاقتصادية، فضلا عن عودة أعداد أخرى للسودانيين من العراق واليمن وجنوب السودان على ذات النسق.

وتابع التهامي قائلا للصحفيين، يوم الجمعة، "السودان سيتكئ على هذه الذخيرة من الخبرات فيما يتعلق بمعالجة عودة السودانيين من السعودية".

وقلل من المخاوف الناتجة عن عودة أكثر من 50 ألف سوداني من السعودية في إطار حملة "وطن بلا مخالف" التي نفذتها السلطات السعودية على مخالفي أنظمة الإقامة بالمملكة.

وأوضح أن اللجنة التي كونت بقرار من مجلس الوزراء وضمت كل الوزارت والمؤسسات المعنية أسست غرفة للإحصاء والمتابعة مع السفارات المعنية، وشكلت لجنة استقبال في المطارات والموانئ واستنفرت جهود الإدارات المانحة والشريكة.

وطمأن أنه لن تكون هناك تبعات إقتصادية سالبة لعودة هذه الإعداد مقارنة بالأعداد الكبيرة التي ستظل في مكانها في السعودية.

ونبه التهامي إلى أن الدولة ستجتهد مع بعض منظمات الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل للمساعدة في توفير الوسائل والفرص للأعمال والصناعات الصغيرة في المدى المتوسط.

وقال إن العدد الكلي الذي سيعود والمقدر بخمسين إلف عائد معظمهم من النساء والأطفال، وتوقع استمرار العودة الاختيارية حتى بعد انتهاء المهلة خاصة لأفراد الأسر من الأطفال والنساء والتابعين.



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