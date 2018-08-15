السودان: مصرع 23 شخصا في غرق قارب وأمطار تصيب الخرطوم بالشلل

الخرطوم 15 أغسطس 2018 ـ لقي 22 تلميذا وشابة في مقتبل العمر مصرعهم غرقا في النيل شمالي السودان، حيث يكون النهر في هذا الوقت من السنة جامحا، بينما تسببت أمطار غزيرة في شل حركة الحياة بالعاصمة السودانية الخرطوم.

صورة متداولة للقارب المنكوب وهو يحمل التلاميذ قبل غرقهم في النيل

وتوفي غرقا 22 تلميذا بينهم أشقاء صباح الأربعاء بمحلية البحيرة في ولاية نهر النيل إثر غرق قارب كان يقلهم من منطقة الكنيسة بالوحدة الإدارية بكبنة، حيث كانوا في طريقهم للدراسة على الضفة الأخرى.

ونقلت وكالة السودان للأنباء أن القارب المنكوب كان يقل أكثر من 40 تلميذا ولم يتم العثور على جثث الغرقى حتى الآن فيما توجهت قوات من الدفاع المدني بالولاية ومحلية "أبو حمد" لمحلية البحيرة للمشاركة في عمليات البحث.

ووقع الحادث نتيجة توقف ماكينة القارب وسط النيل مع شدة التيار، بينما قالت معلومات متطابقة أن القارب اصطدم بصخرة أو ربما جذع نخلة وانقلب رأسا على عقب.

والذين قضوا في الحادثة هم : جواهر عمر سليمان، ريم عمر سليمان، توسل عمر سليمان، تسنيم محمد دفع الله، وفاء محمد دفع الله، براءة محمد دفع الله، مشاعر احمد سليمان، الروضة عبد المنعم الحسن، سحر سعد محمد عوض الله، سحر عز الدين عوض الله، فاطمة عمر سليمان محمد، وذات المأساة طالت طلابا في مرحلة الاساس هم محمد سعد محمد دفع الله، امجد عثمان علي حامد، ناجي عثمان علي حامد، علي احمد الحسن احمد، سيداحمد ياسر سيداحمد، سليمان ياسر سيداحمد، ابراهيم التجاني حسن علي، منذرمصطفى دفع الله، عبد الرحمن عبدالمنعم، مازن محمد الحسن احمد، ايلاف التجاني حسن علي، رهام عمر سليمان، اضافة الي فائزة عبد الرحيم البصير التي كانت تستعد لنيل شهادة الدكتوراة في مختبرات الفيزياء بجامعة السودان.

تعازي

واستقبلت رئاسة الجمهورية السودانية برقيات تعزية من قادة دول الامارات وقطر والبحرين في ضحايا القارب.

وبعثت حكومة الامارات برقية تعزية ومواساة إلى الحكومة السودانية معربة فيها عن أحر التعازي وصادق المواساة للقيادة والشعب السوداني ولأسر الضحايا الذين قضوا في الحادث الأليم.

بدوره أبرق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الرئيس السوداني عمر البشير، مقدما تعازيه ومواساته في ضحايا الحادث.

كما أرسل أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح برقية مواساة للبشير عبر فیھا عن خالص تعازيه في ضحايا القارب.

الخرطوم تسبح

وكانت العاصمة السودانية شهدت فجر الأربعاء أمطارا غزيرة، الأربعاء، ما تسبب في اعاقة حركة السير بسبب تغطية المياه لطرق الأسفلت، حيث شهدت الطرق ازدحاما لافتا، بينما تكدس المواطنون في محطات النقل العام.

وتعاني ولاية الخرطوم من سوء التصريف في فصل الأمطار ما يلحق أضرارا بالأحياء السكنية والمرافق العامة.

واضطرت وزارة التربية والتعليم في ولاية الخرطوم، الأربعاء، لتعليق الدراسة بالمدارس الأساسية والثانوية ورياض الأطفال، تجنبا لحوادث انهيارات مميته كما حدث بمدرسة بضاحية "أمبدة" في الأول من أغسطس الحالي عندما لقيت اربع تلميذات مصرعهن وأصيبت 8 أخريات، في انهيار حائط بمدرسة أساس.

كما تسببت الأمطار المصحوبة بالرياح في إرجاء تشييع الفنان والملحن السني الضوي الذي حدثت وفاته صباح الأربعاء بالخرطوم بحري.

وشهدت عدة أحياء متفرقة في ولاية الخرطوم انهيارات بعدد من المنازل، فضلا عن صعوبات في تصريف المياه التي تراكمت في الميادين والشوارع.

ولم تعلن السلطات في ولاية الخرطوم عن احصاءات بالأضرار التي لحقت بالمنازل والمرافق العامة، كما لم تعلن عن أي خسائر بشرية حتى الآن.