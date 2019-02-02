السودان: مفاوضات أفريقيا الوسطى تتوج باتفاق جوهري وتوقيع مبدئي الأحد

الخرطوم 2 فبراير 2019- أعلنت الحكومة السودانية السبت توصل الأطراف المتنازعة في أفريقيا الوسطى والتي تتفاوض بالخرطوم الى اتفاق حول القضايا المفصلية ينتظر توقيعه بشكل نهائي في العاصمة بانغي نهاية الأسبوع الجاري على أن يوقع بالأحرف الأولى في الخرطوم مساء الأحد.

عطا المنان بخيت رئيس الجاني السوداني في مفاوضات أفريقيا الوسطى

وشمل التفاهم القضايا الخلافية الكبرى وهي اقتسام السلطة وفترة العدالة الانتقالية، والتي كانت مثار نقاش على طاولة المفاوضات طوال الأسبوع الماضي.

وأعلن رئيس الجانب السوداني في المفاوضات عطا المنان بخيت في تصريح لوكالة السودان للأنباء السبت أن الأطراف وافقت على الورقة التي تقدم بها الاتحاد الإفريقي بعد اتصالات أجراها مع رئيس افريقيا الوسطى وزعماء الحركات الحاملة للسلاح.

وأضاف" الرئيس عمر البشير قام بجهود كبيرة في هذا الخصوص من خلال اتصاله برئيس إفريقيا الوسطى".

وكان الرئيس السوداني هاتف الجمعة نظيره فاوستن أركانج تواديرا، الذي أكد استعداده للتعاون وتقديم كل التنازلات المطلوبة لإنجاح المحادثات، وحث جميع الأطراف في بلاده على التعاون من أجل هذه الغاية.

وقال عطا المنان إنه سيتم التوقيع على مسودة الاتفاق بالأحرف الأولى مساء الأحد بحضور البشير ورئيس جمهورية إفريقيا الوسطى.

وتابع "كما سيتم التوقيع على الاتفاقية النهائية يوم الأربعاء المقبل ببانغي بحضور عدد كبير من رؤساء دول جوار إفريقيا الوسطى".

وأوضح عطا المنان أن اتفاق أطراف النزاع في إفريقيا الوسطى على هاتين القضيتين يؤكد توصل الأطراف إلى اتفاق كامل حول جميع بنود مسودة اتفاقية السلام.

يذكر أن مفاوضات الخرطوم شاركت فيها كل الحركات الحاملة للسلاح وعددها 14 وصلت معظمها على مستوى القيادات.

وقاد وفد أفريقيا الوسطى وفد عالي المستوى برئاسة وزير رئاسة الجمهورية وعدد من الوزراء على رأسهم وزراء الخارجية والدفاع والعدل والشؤون الاجتماعية.