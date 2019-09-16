السودان واريتريا يتفقان على التعاون العسكري والاقتصادي

البرهان استقبل الرئيس الاريتري في الخرطوم .. السبت 14 سبتمبر 2019

الخرطوم 16 سبتمبر 2019- أبرمت "الخرطوم وأسمرا" اتفاقات أمنية وعسكرية تشمل تبادل المعلومات الخاصة بمكافحة الجريمة العابرة للحدود، بجانب التعاون في المجالات السياسية والدبلوماسية.

وأنهى الرئيس الإريتري، اسياس أفورقي، الإثنين زيارة للسودان برفقة وفد رفيع المستوى امتدت ليومين أجرى خلالها مباحثات مع الحكومة الانتقالية، ناقشت القضايا السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد البيان الختامي للمباحثات أن الطرفين اتفقا على التعاون في المجالات الدفاعية والعسكرية بما يشمل القوات البرية، الجوية، البحرية، الصناعات الدفاعية، التدريب، والخدمات الطبية.

كما اتفقا على التعاون في المجالات الاقتصادية بما يشمل "التجارة، الزراعة، البنية التحتية، الصناعة، التعدين، الثروة الحيوانية والسمكية".

وقالت وزير الخارجية السودانية، أسماء عبد الله، في تصريحات عقب مغادرة الوفد الإريتري إن الطرفين اتفقا كذلك على التعاون في المجال الأمني بتبادل المعلومات الخاصة بمكافحة الجريمة العابرة للحدود.

وأضافت "كما اتفق الجانبان على التعاون في المجالات السياسية والدبلوماسية والتنسيق في المحافل الإقليمية والدولية اضافة الى إنشاء تجمع أقليمي يلبي طموحات المنطقة في السلام والاستقرار".

وأشارت إلى تكوين لجنة عليا لتنفيذ الاتفاقيات المشتركة تحت إشراف القيادة في البلدين.

ووصفت الوزيرة زيارة الرئيس الإرتيري للبلاد بالناجحة وانها فتحت صفحة جديدة في العلاقة الثنائية، مؤكدة توفر الإرادة لدى القيادة في البلدين في بناء علاقات تعاون تستند على الروابط الأزلية وخدمة مصالح شعبي البلدين.