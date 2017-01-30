السودان والاتحاد الأوروبي يتفقان على استمرار التعاون الاستراتيجي

الخرطوم 30 يناير 2017 ـ اتفق السودان والاتحاد الأوروبي على مواصلة التعاون الاستراتيجي، والتنسيق التام على كافة المستويات خلال الفترة المقبلة.

وكيل الخارجية وسفير الاتحاد الأوربي بالخرطوم ..الإثنين 30 يناير 2017

وأعلن سفير الاتحاد الاوروبي بالسودان، جان ميشيل، عن زيارات مرتقبة يقوم بها كبار المسؤولين بالاتحاد الأوروبي وممثلي الدول الأعضاء في مجموعة أفريقيا، بجانب زيارة وفد برلماني أوروبي رفيع للخرطوم، خلال الفترة من 19- 24 فبراير المقبل.

وإلتقى وكيل وزارة الخارجية السوداني، عبدالغني النعيم، الإثنين، جان ميشيل، وبحثا العلاقات بين السودان والإتحاد الأوروبي في المجالات السياسية والتنموية وقضايا مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية، قريب الله خضر، في تعميم تلقته (سودان تربيون) إن "الجانبان اتفقا على التعاون الاستراتيجي ومواصلة التنسيق التام علي كافة المستويات خلال الفترة القادمة".

وذكر أن السفير الأوربي ثمن دور السودان المحوري في معالجة القضايا الإقليمية. مؤكدا دعم الإتحاد الأوروبي لعملية السلام في السودان وحرصه على ترقية التعاون بين الجانبين.

وأعلن ميشيل طبقا للمتحدث الرسمي عن تحضيرات جارية لتنفيذ عدد من الزيارات المرتقبة لكبار المسئولين بالإتحاد الأوروبي وممثلي الدول الأعضاء في مجموعة إفريقيا، بجانب زيارة وفد برلماني أوروبي رفيع للخرطوم خلال الفترة من ١٩ إلي ٢٤ فبراير المقبل.

وامتدح توافق الجانبين من خلال عمل اللجنة العليا للتعاون التي تضم اللجان الفرعية العاملة في مجالات التنسيق السياسي والتعاون التنموي ومكافحة الهجرة غير الشرعية، قائلاً إن الأمر سيقود لبناء علاقات استراتيجية بين السودان والاتحاد الأوروبي.

وبحسب المتحدث الرسمي فإن وكيل وزارة الخارجية، أكد استعداد السودان للتعاون مع بعثة الإتحاد الأوروبي لتحقيق الأهداف المنشودة، مشيراً لأهمية العمل المشترك والتحضير الجيد لتفعيل اللجنة العليا للتشاور السياسي، مشدداً على ضرورة بناء علاقات استراتيجية بين الجانبين.

ودعا الوكيل لتعزيز الجهود الرامية لإعفاء ديون السودان وتشجيع الإستثمار المشترك بين مؤسسات القطاع الخاص، مرحباً بمبادرة الإتحاد الأوروبي بشأن إنشاء غرفة تجارية أوروبية في الخرطوم قريباً، منوهاً لأهمية تنفيذ ما تم الإتفاق عليه بشأن التعاون التنموي وتمويل مشروعات مكافحة الهجرة غير الشرعية.