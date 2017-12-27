 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 27 كانون الأول (ديسمبر) 2017

خطوات عملية لتنشيط المعاملات بين مصارف السودان والسعودية

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 27 ديسمبر 2017 ـ اتفق السودان والسعودية على البدء فورا في إعادة فتح حسابات المصارف السودانية بالمصارف السعودية خلال لقاء بين مسؤولي البلدين بالرياض، الأربعاء، بحث الخطوات العملية لتنشيط المعاملات المصرفية بين البلدين.

JPEG - 14.5 كيلوبايت
مقر البنك المركزي السوداني وسط الخرطوم

ورغم أن بنك السودان المركزي بشر بعد رفع العقوبات الأميركية في أكتوبر الماضي بإنسياب التحويلات المصرفية بالدولار لكن يبدو أن ثمة صعوبات ما زالت تعترض الخطوة.

وعانى السودان طوال 20 عاما من عقوبات اقتصادية فرضتها الولايات المتحدة، ألحقت أضرارا بالغة بمجالات التجارة والاستثمار والتحويلات البنكية بالبلاد.

وأجرى محافظ بنك السودان حازم عبد القادر مع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودية بمباني المؤسسة بالرياض، مباحثات حول الخطوات العملية لإعادة وتنشيط العلاقات المصرفية بين المصارف السودانية والمصارف السعودية.

وتأتي هذه الخطوة ـ طبقا لوكالة السودان للأنباء، "في إطار الجهود المستمرة لإدماج القطاع المصرفي السوداني في النظام المصرفي العالمي وإعادة تنشيط العلاقات المصرفية وعلاقات المراسلة".

وضم الاجتماع من جانب السودان رئيس اتحاد المصارف السوداني مساعد محمد أحمد عبد الكريم، ومن الجانب السعودي مديري عموم كل من (البنك الأهلي التجاري وبنك الإنماء وبنك البلاد ومصرف الراجحي).

وأبدت هذه البنوك استعدادها للتعامل مع مصارف السودان ودعت نظيراتها السودانية لتبادل المعلومات الخاصة بفتح الحسابات وتنشيط العلاقات المصرفية وعلاقات المراسلة لخدمة العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين والإسهام في انسياب تحويل حصائل الصادرات السودانية والسعودية وتسهيل انسياب تحويلات السودانيين العاملين بالخارج، بالإضافة الى حصول المصارف السودانية على تسهيلات مصرفية لتمويل العمليات التجارية بين البلدين.

وأمن الاجتماع على المتابعة اللصيقة لهذا الأمر من قبل محافظي المصرفين المركزيين بالبلدين.

وجرى تحديد نقاط تواصل ومتابعة بين البنكين المركزيين ـ السوداني والسعودي ـ وتقديم تقارير يومية عن سير العمل في هذا الملف المهم.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

في مفهوم الوطن والإنتماء 2017-12-25 18:44:26 كتبت : سلمى التجاني ( 1 ) قبل عدة أيام ذهبت مع إبنتي إلى سوقٍ بلندن ، يؤمه العديد من السودانيين ، لطبيعته التي تشبه الأسواق الشعبية حيث تتوفر فيه منتجات لدولٍ مختلفة . أجمل ما فيه الأريحية التي يتعامل بها الناس ، فتشعر (...)

الاتحاد الأوروبي واللاجئين مرة أخرى 2017-12-21 18:02:43 وجه يهوذا الأوروبي: صنيعة الثلاثين قطعة من الفضة. الاتحاد الأوروبي واللاجئين مرة أخرى كتب : أمجد فريد الطيب وفقا لسرد الكتاب المقدس، ثلاثون قطعة من الفضة كانت الثمن الذي قبضه يهوذا مقابل خيانة السيد المسيح وتسليمه إلى (...)

لوكا بيونق يرد علي بونا ملوال ..هل أبيي تتبع لجنوب السودان؟ 2017-12-12 19:26:46 ترجمة موياك لنقو أويج إن البيان الأخير بأن أبيي جزء لا لبس فيه من السودان أثار جدلا صحيا مرة أخرى حول وضع أبيي. لقد فوجئت ليس فقط بمستوى الجهل المطلق لبعض الحقائق التاريخية الأساسية ولكن أيضا استهزاء بشهوة السلطة (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.