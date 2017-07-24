السودان والـ (فاو) يطلقان (إطار برنامج) لتعزيز أمن الغذاء

الخرطوم 24 يوليو 2017 - وقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، والحكومة السودانية الإثنين، على إطار عمل برنامج قطري لتعزيز أمن الغذاء والتغذية بالسودان بتكلفة 72 مليون دولار.

شعار منظمة الأغذية والزراعة العالمية (فاو)

ويحدد الإطار الذي تمتد مدته إلى اربع سنوات، أولويات التعاون الرامية تعزيز السياسات والبيئة المؤسساتية الخاصة بأمن الغذاء والتغذية، وإدارة الزراعة المستدامة والموارد الطبيعية، وإدارة مخاطر الكوارث وبناء الصمود، كما يحدد والنتائج التي سيتم تحقيقها بإنتهاء أجله.

وقال وزير الزراعة والغابات السوداني، عبد اللطيف العجيمي، خلال حفل التوقيع، إن إطار البرنامج القطري للسودان يعكس إلتزام (فاو) بمساعدة الحكومة في جهودها لتحقيق أهداف التنمية الوطنية وضمان الأمن الغذائي والتغذوي لسكان البلاد.

من جهته أكد ممثل الفاو في السودان، باباغانا احمادو، على أهمية إطار العمل الذي وقعته المنظمة الدولية مع وزير الزراعة والغابات السوداني.

وأضاف "تطلق الفاو برنامجها للسنوات الأربع بعد مشاورات واسعة أجرتها مع الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة والشركاء ومنظمات المجتمع المدني لتحديد أولويات التنمية للتعاون بين الحكومة السودانية والفاو في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والموارد الطبيعية".

ويهدف إطار البرنامج القطري إلى دعم تطوير العديد من العناصر المهمة في قطاع الزراعة في السودان ومن بينها رفع مستوى الدخل وزيادة التوظيف إضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي وتقليص الفقر وزيادة الصادرات الزراعية وتعزيز الروابط بين الزراعة وغيرها من القطاعات الاقتصادية المهمة.

وطبقاً اتصريح صحفي من مكتب (الفاو) بالسودان، تلقته (سودان تربيون) فإن المنظمة الدولية تمكنت حتى الآن من جمع 17 مليون دولار من إجمالي 72 مليون دولار مطلوبة لتنفيذ البرامج والمشاريع التي يقترحها الإطار.

وقال ممثلها في السودان "سنواصل العمل مع الحكومة السودانية لجمع مبلغ 55 مليون دولار المتبقي من خلال برنامج التعاون التقني وصناديق مالية من شركاء التنمية وكذلك من مخصصات الميزانية السودانية".

وتعتبر الزراعة واحدة من أهم القطاعات الاقتصادية في السودان، إذ تشكل نحو ثلث إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويعيش نحو ثلثي السكان على الزراعة، كما يحصل نحو 80 في المائة من القوة العاملة في البلاد على وظائف من خلال هذا القطاع الذي يوفر كذلك معظم المدخلات للصناعات التحويلية ومن بينها زيوت الطعام والسكر والألياف.

وتعمل الفاو بالتعامل الوثيق مع الحكومة السودانية لتعزيز عملية تصميم وتطبيق السياسات وتطوير برامج لتحسين الزراعة والماشية والغابات ومصائد الأسماك، وضمان الأمن الغذائي والتغذوي للجميع.

كما تدعم المنظمة الحكومة السودانية في تطوير وسائل قوية لإدارة مواردها الطبيعية من خلال التخطيط الأفضل وتعزيز الإنتاج الزراعي عبر ربط مختلف اللاعبين في القطاع مع الجهات المؤثرة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي على طول سلسلة القيمة.

وستنفذ حكومة السودان والفاو البرنامج بدعم من مجموعة أوسع من أصحاب المصلحة في القطاع الخاص والمؤسسات شبه الحكومية والمجتمع المدني.