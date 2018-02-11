السودان والكويت يبحثان العلاقات العسكرية ورفع الكفاءة القتالية

الخرطوم 11 فبراير 2018 ـ أجرى رئيس الأركان للجيش السوداني، مباحثات في الخرطوم مع نظيره الكويتي، الأحد، حول تطوير العلاقات العسكرية بين السودان والكويت ورفع الكفاءة القتالية استعدادا لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي محمد خالد الخضر وصل الخرطوم للمرة الثانية .. (سونا)

ووصل رئيس الأركان الكويتي، محمد خالد الخضر، الخرطوم السبت لحضور تخريج الدفعة الثانية من الطلاب الحربيين من القوات المسلحة الكويتية من الكلية الحربية السودانية.

وقال رئيس الأركان السوداني، الفريق عماد الدين عدوي، في تصريحات صحفية إن اللقاء بحث مدى تطور العلاقات العسكرية والدفاعية بين البلدين الشقيقين.

وأضاف "نخطط في هذا العام لإنجاز العديد من التمارين المشتركة التي من شأنها رفع الكفاءة القتالية والاستعداد القتالي استعدادا لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة".

وأعتبر التعاون العسكري خطوة طيبة لمزيد من الثقة المتبادلة وتفاهمات أكثر بين البلدين، معرباً عن فخره وإعزازه لتعاون الكويت ودعمها للإقتصاد السوداني والنشاطات الإقتصادية والتنموية.

وثمن عدوي مواقف الكويت تجاه القضايا التي تواجه السودان لا سيما القضايا الإقتصادية وقال "سعدنا بهذه الزيارة ونسعد دوما كما تعودنا دائما من أخوتنا في الكويت التفهم التام للتحديات التي تواجه السودان".

وقال عدوي إن العلاقات العسكرية بين الجيشين راسخة ومتطورة، مردفاً "عندما يعطيك أحد ما أحد أبنائه لكي تتولاه بالرعاية لفترة من الفترات هذا يمثل ثقة كبيرة، ونحن نسعد بهذه الثقة ونؤكد أن العلاقات بين بلدينا علاقة متينة".

وأعرب رئيس الأركان المشتركة عن أمله بأن تتطور العلاقات السودانية الكويتية في كافة المناحي، مشيرا إلى أن التعاون العسكري بينهما لا يقتصر على الطلاب في الكلية العسكرية وإنما في كل المعاهد والكليات، وزاد "أيضا لدينا طلاب بالكليات الكويتية".

من جانبه أعرب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، الفريق الركن محمد خالد الخضر، عن سعادته بزيارته إلى السودان، التي جاءت بدعوة من نظيره السوداني.

وأضاف "زيارتي أيضا لحضور تخريج طلبة ضباط عسكريين كويتيين في الكلية العسكرية السودانية وكذلك لتطوير العلاقة بيننا وبين الجيش السوداني العزيز".