السودان والمجر يناقشان التعاون العسكري

الخرطوم 5 ديسمبر 2017- بحث وزير الدولة بوزارة الدفاع السودانية الفريق على محمد سالم مع وزير الدولة بوزارة السياسة الامنية والتعاون الدولي المجرى استفان ميكولا الإثنين سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

سالم يتبادل الهدايا مع المسؤول المجري الاثنين 4 ديسمبر 2017 (سونا)

وتعد الزيارة الاولى من نوعها يقوم بها مسؤول مجرى كبير الى الخرطوم بعد التي زيارة وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور الى بودابست خلال اكتوبر الماضي حيث اتفقت الدولتان على استئناف التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وفي نهاية زيارة غندور، صرح وزير الخارجية المجري بأن قوات مكافحة الإرهاب السودانية تعمل بشكل وثيق مع الوكالة المجرية المتخصصة في مكافحة الإرهاب وأزمة الرهائن والعنف المسلح.

وكشف ان وفدا عسكريا سودانيا كان من المفترض أن يزور بودابست في نوفمبر.

وذكرت وكالة السودان للأنباء ان المسؤول العسكري المجري يزور السودان في إطار الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات بين السودان والمجر.

وناقش الاجتماع سبل تطوير العلاقات العسكرية بموجب بروتوكول التعاون العسكري الموقع بين البلدين 2016.

وذكرت الوكالة الرسمية ان الوفد المجرى أعرب عن رغبة بلاده في التعاون مع السودان فى التدريب العسكري وغيره من المجالات بما في ذلك مجالات الزراعة والطب وادارة المياه والري.

كما التقى المسؤول المجري وزير الخارجية السوداني لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات، وفقا لما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية الاثنين.

وسيجتمع الوفد المجري مع عدد من المسؤولين السودانيين.

وامتازت العلاقات بين البلدين بالقوة عندما كانت المجر جزءا من الكتلة الشيوعية، كما درس عدد من الطلبة السودانيين في الجامعات المجرية.

وفي أكتوبر الماضي أعلنت المجر استئناف المنح الدراسية للطلاب السودانيين.