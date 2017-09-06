السودان وبيلاروسيا يتفقان على ترفيع العلاقات إلى مستوى السفراء

الخرطوم 6 سبتمبر 2017 ـ أعلن رئيس البرلمان السوداني، التوصل الى تفاهمات مع بيلاروسيا قضت بترفيع مستوى التبادل الدبلوماسي لدرجة السفير، بما يمهد لتنفيذ الاتفاقيات التي جرى التوصل إليها مؤخرا بين البلدين.

رئيس البرلمان ابراهيم أحمد عمر (سونا)

واتفق السودان وبيلاروسيا خلال يناير المنصرم على تنشيط التعاون فى مجالات النفط والزراعة والصناعة والتجارة، وذلك بعد زيارة غير مسبوقة للرئيس البيلاروسي الإكسندر لوكاشينكو، الى الخرطوم، حيث أجرى مباحثات مع نظيره السوداني الرئيس عمر البشير، وخاطب جلسة للبرلمان.

وكشف رئيس البرلمان السوداني إبراهيم احمد عمر، في مؤتمر صحفي الأربعاء عقب زيارة رسمية لبيلاروسيا على رأس وفد ضم وزراء وبرلمانيين، ورجال أعمال، أن الرئيس لوكاشينكو خصص أرضا لتشييد السفارة السودانية عليها.

وأضاف "توافقنا على ان كل ما تم التباحث حوله من آفاق للتعاون والتبادل الاقتصادي في مجالات النفط والزراعة والصناعة والتجارة بين البلدين لن يكتمل إلا في ظل وجود سفارتين للبلدين تقومان برعاية ومتابعة تنفيذ تلك الاتفاقيات".

من جهته قال عضو الوفد وزير الدولة بالمالية، عبد الرحمن ضرار إن "الجانب السوداني طرح خلال المباحثات عدة طرق للتعامل المصرفي بين البلدين والتفاهم بين البنكين المركزيين".

وأوضح أن المباحثات مع الجانب البيلاروسي أكدت على ضرورة وجود تعامل مصرفي مباشر بين البنكين المركزيين والبنوك السودانية والبلاروسية، لافتاً الى تحديد السودان بنوكاً خارجية للتعامل بين البلدين في كل من المانيا ودولة خليجية.

وأكد ممثل بنك السودان المركزي بدء تنفيذ اتفاقيات مع بنوك في بيلاروسيا، والتوقيع على اتفاق مع بنك التنمية في بلاروسيا وسيتم التوقيع مع بنكين آخرين، مشيراً الى تقديم الطرف البيلاروسي تصوراً كاملاً لتصدير المنتجات البيلاروسية الى البلاد.

وتابع: "اتفقنا على تبادل كل الترتيبات المالية وسيغادر وفد من البنك المركزي خلال أيام لدفع العمل التجاري والاقتصادي بين البلدين".