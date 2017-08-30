السودان وبيلاروسيا يتفقان على تنفيذ فوري للاتفاقيات الثنائية

الخرطوم 30 أغسطس 2017- اتفق السودان وبلاروسيا على الشروع الفوري في إنفاذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مجالات الصناعة النفطية والتصنيع الزراعي والحيواني.

الرئيسان السوداني عمر البشير والبيلاروسي إلاكسندر لوكاشينكو ـ الخرطوم 17 يناير 2017

ووصل بيلاروسيا وفد سوداني رفيع المستوى ضم رجال أعمال و تشريعيين ووزراء، برئاسة رئيس المجلس الوطني ابراهيم أحمد عمر.

وقال رئيس اللجنة الوزارية البلاروسية، وزير النفط والغاز عبد الرحمن عثمان، إن الزيارة تأتي في إطار انفاذ الاتفاقيات والتعهدات التي وقعت إبان زيارة الرئيس البلاروسي للسودان.

وانهى الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، خلال يناير الماضي أول زيارة من نوعها للسودان، جرى خلالها التوقيع على اتفاقيات للتعاون وعدد من مذكرات التفاهم بين البلدين، شملت مجالات الكهرباء والري وغيرها.

وقال الوزير بحسب وكالة السودان للأنباء، الأربعاء، لدى زيارته للعاصمة (منسك) ضمن الوفد السوداني، بعد لقائه بنظيره البلاروسي إن السودان يرغب في إدخال التكنلوجيا البلاروسية في مجال الصناعة النفطية ، حيث تم التوقيع على خارطة طريق للتعاون بين البلدين في إطار اللجنة المشتركة .

من جهته عبر وزير الطاقة الروسي عن حرص بلاده علي انفاذ الإتفاقيات تنفيذا للإرادة السياسيه بين البلدين مشيرا الى اهمية التعاون النفطي والصناعي والزراعي بين البلدين.

وكان الوفد السوداني عقد في فاتحة زيارته لبلاروسيا، الثلاثاء، مباحثات مشتركة مع رئيس مجلس النواب البلاروسى فلاديمير اندروشنكو تناولت المشكلات التى تعيق تطوير العلاقات بين البلدين ودور المؤسسسات التشريعة لتذليلها خاصة في ما يلي المصادقة على الاتفاقيات والبروتكولات التى تم التوقيع عليها بين الجانبين.

وناقشت المباحثات امكانية توسيع المظلة القانونية لحماية الاستثمارات المشتركة وزيادة التبادل التجارى بين البلدين بجانب ترفيع التمثيل الدبلوماسى وافتتاح سفارات فى كلا البلدين علاوة على تكملة الاجراءات التنفيذية لاعفاء الجوازات الدبلوماسية من تأشيرات الدخول لتعزيز قنوات التواصل الرسمى بين الجانبين ومعالجة قضايا الازدواج الضريبى والمصادقة على اتفاقية تبادل المجرمين وتسهيل المعاملات الجمركية بين البلدين.

فى ختام المباحثات تم التوقيع على مذكرة تفاهم تضمنت الاتفاق على تنسيق المواقف بين السودان وبلاروسيا فى المحافل الدولية وتبنى التشريعات التى تدعم مجالات التعاون التجارى والصناعى بالاسراع بالمصادقة عليها من المؤسسات التشريعية فى البلدين.

وخلال مؤتمر صحفي عقده رئيسا البرلمانين السودانى والروسى تم الإعلان عن تجاوز الجانبين للعقبات الاجرائية التى كانت تعيق المعاملات المصرفية واعتماد صيغة لتطوير العمل فى مجال التبادلات التجارية غير النقدية.