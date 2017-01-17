السودان وبيلاروسيا يوقعات اتفاقيات تعاون بالخرطوم

الخرطوم 17 يناير 2017- وقع الرئيسان السوداني عمر البشير ونظيره البيلاروسي الإكسندر لوكاشينكو، الثلاثاء بالعاصمة الخرطوم ، إتفاقية الصداقة والتعاون، وشهدا مراسيم توقيع عددا من مذكرات التفاهم بين البلدين.

البشير ولإكسندر لوكاشينكو عقب توقيع اتفاقيات تعاون بين السودان وبيلاروسيا..الثلاثاء 17 يناير 2017 ..تصوير (عثمان محمد عثمان)

وكان رئيس بيلاروسيا الإكسندر لوكاشينكو، وصل السودان، الاثنين، في زيارة رسمية تستغرق يومين،برفقة عدد من الوزراء،ورجال الأعمال.

وقال البشير أمام جلسة المباحثات السودانية البيلاروسية بالقصر الجمهورى بالخرطوم، "إن زيارة لوكاشينكو تزامنت مع رفع العقوبات الاميركية، ما سيسهم في تنشيط التعاون التجاري والاستثماري بين السودان ودول العالم، وسيعين البلاد على الانفتاح والنمو الاقتصادي ،ويجذب العديد من الاستثمارات الخارجية المباشرة".

وأشار إلى التعاون الوثيق القائم بين البلدين في المجالات العسكرية والأمنية، وبصفة خاصة بين اللجنة الحكومية للتصنيع الحربي في بيلاروسيا وهيئة التصنيع الحربي في السودان، مؤكداً رعايته لهذا التعاون ورغبة السودان في استمراره وتطويره خلال المرحلة المقبلة.

وأشاد الرئيس السوداني بمواقف بيلاروسيا في العديد من القضايا الدولية والإقليمية، ومواقفها الداعمة للسودان، مردفاً "نثق فى مواصلة وإستمرار التنسيق والدعم المتبادل بين بلدينا فى المحافل الدولية والإقليمية فى القضايا ذات الإهتمام المشترك".

وأوضح أن زيارة الرئيس لوكاشينكو والوفد المرافق، لها أهمية فى تطوير العلاقات الثنائية، معرباً عن ترحيبه بالشركات ورجال الأعمال من بيلاروسيا للإستثمار فى السودان ، مضيفاً " للإستفادة من هذه الفرص الواعدة، نؤكد لكم ولهم بأن توجيهاتنا المباشرة للجهات والمؤسسات المختصة فى السودان بأن تقدم كل التسهيلات اللازمة والإمتيازات الخاصة لبيلاروسيا".

وأبان سعي الحكومة السودانية الجاد والدؤوب للمضى فى تطوير التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات والتجارب ونقل التقنيات المتطورة،مردفاً أن مقومات التكامل بين بلدينا قائمة وقادرة على إحداث نقلة نوعية فى مستوى علاقاتنا الثنائية بلوغاً لمرحلة الشراكة الإستراتيجية والإقتصادية خلال الفترة القادمة".

من جانبه قال الرئيس البيلاروسي الاسكندر لوكاشينكو أن السودان بلد متعاون وبيننا اعمال مشتركة،وتشاور سياسي" وزاد " العلاقات ستكون مستقبلا استراتيجية".

وأضاف " نسعي أن نكون مساعدا للسودان في الاهتمامات المشتركة وخلال عامين سنشهد ثمار هذه اللقاءات المشتركة ".

وشهد البشير ولوكاشينكو في ختام المباحثات التوقيع علي الاتفاقيات والوثائق الرسمية، بينها مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد المائية والري والكهرباء ووزارة الطاقة فى بيلاروسيا.

كما وقع الجانبين على مذكرة تفاهم بين وزارتي العدل فى مجال التعاون العدلي المشترك ، كذلك وقعاعلى برنامج تنفيذي لتطوير التعاون بين البلدين فى مجال التعليم العالي للفترة ( 2017- 2020 ) ، علاوة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين.

وكانت اللجنة الفنية لقطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراءالسوداني أجازت الثلاثاء قبل الماضي تقرير اللجنة الوزارية السودانية البيلاروسية المشتركة، وتضمن التقرير جهود آليات التعاون بين السودان وبيلاروسيا.

وفي يناير 2015 وقّع البلدان عدداً من اتفاقيات التعاون المشتركة شملت برتوكول التعاون في مجالات النفط والصناعة، العلوم والتكنولوجيا، الصحة، التعليم العالي والبحث العلمي."