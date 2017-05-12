السودان وتركيا يوقعان اتفاقيات للتعاون العسكري

الخرطوم 12 مايو 2017 ـ قال متحدث عسكري في السودان إن وزير الدفاع وقع، الخميس، عدداً من اتفاقيات التعاون العسكري مع نظيره التركي فكري إيشيك.

وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف ونظيره التركي فكري إشيق ـ اسطنبول 9 مايو 2017

وبحسب تصريح صحفي للمتحدث باسم القوات المسلحة العميد أحمد خليفة الشامي فإنه "تتويجاً لمشاركته بملتقى الصناعات الدفاعية بإسطنبول (IDEF – 17) وقع وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف عدداً من اتفاقيات التعاون مع نظيره التركي فكري أيشيك".

ووصل وزير الدفاع السوداني إلى تركيا الثلاثاء الماضي للمشاركة في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية (آيدف) بإسطنبول، وبحث لدى وصوله مع نظيره التركي تعاون البلدين في المجالات العسكرية والصناعات الدفاعية.

يشار إلى أن السودان يمتلك منظومة صناعات دفاعية وعسكرية يسعى إلى تطويرها، ودرجت وزارة الدفاع السودانية على المشاركة في معرض "آيدكس" و"نافدكس" للمعدات الحربية البرية والزوارق القتالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار الشامي إلى أن ابن عوف أشاد بالدور الرائد لتركيا في محيطها الإقليمي والدولي مؤكداً حرص القيادتين بالبلدين على تطوير التعاون في كافة المجالات وأعرب عن تقديره لدور وزارة الدفاع التركية في "تنظيم هذا المحفل الدفاعي الدولي".

وأبدى وزير الدفاع التركي ـ وفقا للشامي ـ عن تثمينه للعلاقات الرسمية والشعبية التي تربط السودان وتركيا مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاوناً وثيقاً بين البلدين في كافة المجالات.

وتنظم وزارة الدفاع التركية المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "آيدف" تحت رعاية الرئاسة التركية، خلال الفترة من 9 ـ 12 مايو الحالي بمشاركة هيئات وبعثات دولية من مختلف أنحاء العالم.