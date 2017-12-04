السودان وتونس يدعمان التسوية السياسية في ليبيا

الخرطوم 4 ديسمبر 2017- اتفق السودان وتونس على دعم جهود التسوية السياسية في ليبيا والعمل على تقليص بؤر التوتر في المنطقة بهدف الحفاظ على الأمن العربي.

واختتمت الإثنين أعمال لجنة التشاور السياسي السودانية التونسية في دورة انعقادها الأولي بالعاصمة التونسية استعرض خلالها الجانبان مجالات التعاون بين البلدين وموقف تنفيذ الاتفاقات الموقعة بينهما في مارس الماضي.

وبحسب تصريح للمتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية قريب الله خضر فإن وزير الخارجية إبراهيم غندور دعا إلى "أهمية العمل المشترك بين تونس والسودان، لدفع الأطراف الليبية للقبول بالحل السياسي بهدف الوصول إلى ليبيا موحدة وآمنة ومستقرة".

وأشار غندور إلى رغبة البلدين في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية خاصة فيما يلي التعاون الاقتصادي.

وأفاد خضر أن الوزيرين بحثا "تعزيز التعاون في عدد من القطاعات الاقتصادية والخدماتية، منها المجال الطبي وصناعة الأدوية والسياحة العلاجية.

من جهته أكد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أن "بلاده ستشارك بوفد كبير في معرض الخرطوم الدولي الذي سينتظم في يناير المقبل"، لافتاً إلى انه اتفق مع نظيره السوداني على تسهيل حركة رجال الأعمال بين البلدين بما يساهم في دفع عملية الاستثمار.

وقال الجهيناوي إن بلاده متفقة مع السودان على تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات، أبرزها الاقتصادي.