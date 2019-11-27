 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019

السودان ودولة الجنوب يتفقان على تمديد اتفاقية نقل النفط حتى 2022

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 27 نوفمبر 2019- اتفق السودان وجنوب السودان الأربعاء على تمديد الاتفاقية الخاصة بنقل النفط حتى العام 2022م، مع التفاهم على إعادة تشغيل حقل (سارجاث).

JPEG - 32.9 كيلوبايت
عمال النفط قرب بئر النفط الأولى لإسئناف الإنتاج في حقل سارجاث في ولاية الوحدة بتاريخ 6 أبريل 2013( أ ف ب)

وقال وكيل وزارة الطاقة والتعدين السوداني حامد سليمان حامد لـ (سودان تربيون) إن المباحثات ناقشت تجديد الاتفاقية الخاصة بنقل نفط الجنوب عبر الموانئ السودانية الى جانب اعادة تشغيل حقل ثارجاث.

واضاف "توصلنا الى تفاهمات كبيرة بالاتفاق على تمديد الاتفاقية الخاصة بنقل الخام حتى مارس 2022".

وكانت جوبا أعلنت في وقت سابق إعادة التفاوض مع الخرطوم بشأن اتفاق نفطي لأنها لن تكون قادرة على الإيفاء بالموعد النهائي المحدد في ديسمبر المقبل لسداد 3 مليارات دولار متفق عليها كتعويض عن انفصال الدولة الغنية بالنفط عام 2011.

ووقعت جوبا والخرطوم في عام 2012 اتفاقا تدفع بموجبه الأولى المبلغ بعد أن نالت استقلالها مع 70 % من حقول النفط التي كانت تديرها الخرطوم.

ووصل الوفد الجنوبي برئاسة وكيل وزارة النفط بدولة الجنوب الخرطوم يوم الاثنين، وانخرط الطرفان في اجتماعات استمرت حتى مساء الاربعاء انتهت بتوقيع محضر الاتفاق.

ووقع عن الجانب السوداني وكيل وزارة الطاقة والتعدين حامد سليمان فيما وقع عن دولة الجنوب نظيره ميان وول.

وبشأن تسوية الديون العالقة بين البلدين والبالغة 661 مليون دولار قال سليمان إن كل طرف سيعود لمناقشة الأمر بعد تفاهمات مع حكومتي البلدين على أن يعقد اجتماع خلال الاسبوع المقبل بالخرطوم أو جوبا.

وتابع "طلبنا من حكومة الجنوب دخول المتبقي في الحسابات العينية".

واشار سليمان الى ان رؤية دولة الجنوب هي سداد تكلفة ما تزود به السودان او حسابه بالرسوم التي يدفعها الجنوب لنقل النفط والبالغة 15 دولار للبرميل.

وأردف "لابد من الوصول لاتفاق بشأن طريقة السداد قبل نهاية ديسمبر ".

من جانبه أكد وكيل وزارة النفط بدولة الجنوب ميان وول لـ (سودان تربيون) اهمية تمديد الاتفاق لمصلحة البلدين وقال انهم جاهزون لمناقشة كافة العقبات.

وفيما يتعلق بإعادة تشغيل حقل (سارجاث) قال إنهم طلبوا من الجانب السوداني تقديم المساعدة في اكمال الإجراءات الفنية لتشغيله من جديد، وترحيل الآليات الخاصة بالعمل من بورتسودان الى الحقل وبدء الأعمال الفنية في الثاني من ديسمبر المقبل تمهيدا لإعادة الانتاج في الحقل.

تسوية الديون

وبشأن تسوية الديون العالقة بين البلدين قال وول إن جوبا سددت 2.4مليار دولار وانه سيتم سداد المتبقي حال استمرار الانتاج النفطي من الحقول بما فيها حقل ثارجاث وحتى اجل تمديد الاتفاق في العام 2022م.

ولم يستبعد المسؤول الاتفاق حول طريقة السداد مما تزود به دولة الجنوب السودان من النفط بعد بدء المباحثات خلال المرحلة المقبلة.

وتزود دولة الجنوب السودان بـ 28الف برميل يوميا لصالح مصفاة الخرطوم ومحطة ام دباكر الحرارية.

وتوقف إنتاج النفط بدولة جنوب السودان بعد اندلاع الحرب نتيجة التمرد الذي قاده نائب الرئيس السابق، رياك مشار، في ديسمبر 2013، حيث تركزت المعارك في ولايتي الوحدة وأعالي النيل المنتجتان للنفط.

وبعد نحو خمس سنوات من الحرب الأهلية توقف الإنتاج في عدد كبير من الحقول النفطية في جنوب السودان، الذي بات ينتج ما لا يزيد عن 150 ألف برميل، بدلاً عن 350 ألف برميل في 2011.

وفي أغسطس من العام 2016 طلبت جوبا رسميا من الخرطوم، مساعدات فنية وتقنية لإعادة تشغيل حقول نفط (الوحدة) التي توقفت عن الإنتاج، بعد أن تأثرت بالأحداث الأمنية التي اندلعت هناك.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

من الذي اختطف قحت 2019-11-25 16:06:39 بقلم : محمد عتيق عندما نتحدث عن الأخطاء والسلبيات في واقع الثورة وأوضاعها ، يدفعنا إلى ذلك اننا نتحدث عن ثورة قدمت حتى الآن مهراً لا يفوقه شيء في العزة والسمو والثمن ، عن ثورة وعي ذهبت عميقاً في افئدة الأجيال الجديدة ، (...)

المهنيون والتنسيقية وما بينهما 2019-11-19 20:39:14 بقلم : محمد عتيق عندما انفجرت المظاهرات الشعبية منتصف ديسمبر ٢٠١٨ في البلاد ،وآثرت القوى السياسية وعلى رأسها نداء السودان الدفع بلافتة المهنيين لقيادة الثورة لأسباب بعضها موضوعية وأخرى تكتيكية ، كان على قوى المعارضة (...)

"خليك مع الزمن " وضد العنصرية 2019-11-18 20:08:46 اْحتفي برمضان زائد جبريل ياسر عرمان المصانع التي انتجت رمضان زائد جبريل ؛أغلقت أبوابها وتوارت خلف سحب الغياب ، وأفل البلد الذي أنجب رمضان زائد قبل الشروق ، ولم يعد موجوداً في الخريطة مثلما كان ذاخراً باطياف البشر واللغات (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.