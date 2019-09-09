السودان: وزراء الحكومة يتسلمون (إقرار الذمة) لإرساء الشفافية

الخرطوم 9 سبتمبر 2019 - أعلن وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني، عمر مانيس، الإثنين، تسليم وزراء حكومة الفترة الانتقالية استمارات "إقرار الذمة" فور تأديتهم اليمين الدستورية يوم الأحد.
وأوضح مانيس، في تصريحات صحفية، أن استمارات "إقرار الذمة" ستودع لدى نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، اهتداء بمبادئ الثورة لإرساء دعائم الشفافية في العمل العام.
وأشار إلى أن "الإجراء هو الأول لوزراء حكومة الفترة الانتقالية، سيشمل أيض كافة قادة الجهاز التنفيذي على المستويين الفيدرالي والولائي".
ويوضح الاقرار ممتلكات المسؤول لدى دخوله الوزراة، منعا للإثراء الفاحش من خلال تولي المنصب بالاستفادة من ميزات الوظيفة الحكومية.
وأدى وزراء الحكومة الجديدة، الأحد، اليمين الدستورية، للمرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.
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