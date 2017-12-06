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السودان وصربيا يتفقان على تنشيط التعاون الاقتصادي

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الخرطوم 6 ديسمبر 2017-اتفق السودان وصربيا على دراسة اتفاقيات إطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وتطوير تنشيط التعاون في عدة مجالات.

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قريب الله خضر المتحدث بإسم وزارة الخارجية السودانية

وانعقدت بصربيا الثلاثاء أول اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين الخرطوم وبلغراد وترأس الجانب السوداني السفير محمد عيسى إيدام مدير عام الشؤون الأوروبية والأميركية بالخارجية السودانية.

ووقع الجانبان مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة التشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين وتم الاتفاق على أن تعقد الاجتماعات بصورة دورية على أن تكون الدورة القادمة في الخرطوم خلال ديسمبر من العام القادم.

وبحسب تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية قريب الله خضر الأربعاء فإن المباحثات " تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها كما تداول الطرفان حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

واتفق الجانبان على "تطوير التعاون في المجالات المختلفة وتنشيط التعاون الاقتصادي والأكاديمي والعلمي والثقافي بما في ذلك البدء في دراسة اتفاقيات إطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري واتفاقية للتعاون العلمي والثقافي".

وأفاد المتحدث باتفاق الجانبان أيضا على توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الدبلوماسي بين مركز الدراسات والتدريب الدبلوماسي السوداني والأكاديمية الدبلوماسية الصربية خلال الزيارة المزمعة لوزير الخارجية السوداني الي صربيا في الربع الأول من العام القادم.



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