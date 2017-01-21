السودان وفلسطين يوقعان 18 اتفاقية ومذكرة تفاهم

الخرطوم 21 يناير 2017 وقع السودان وفلسطين السبت، 18 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم بالعاصمة السودانية الخرطوم، خلال الدورة الأولى للجنة الوزارية المشتركة الفلسطينية السودانية.

وزيرا خارجية السودان وفلسطين أثناء محاضرة بمقر وزارة الخارجية في الخرطوم ..الاربعاء 20 يوليو 2016

وقال وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور لدى مخاطبته اجتماعات اللجنة الوزارية "إن الاجتماعات بين البلدين تزامنت مع حدث مهم، وهو رفع العقوبات الاقتصادية الامريكية عن السودان، ما يعد فرصة سانحة للمستثمرين من فلسطين، للاستفادة من الاجواء الايجابية للاستثمار في البلاد" .

وأعرب غندور عن "رضائه لما وصلت إليه العلاقات بين البلدين"، مؤكداً "استعداد السودان للمضي قدما في هذه العلاقات إلى اعلى مستويات يمكن تحقيقها".

ومن جانبة قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن انعقاد اللجنة الوزارية بين البلدين، لأول مرة بعد رفع العقوبات، يدلل على الأهمية التى يوليها السودان للعلاقات مع فلسطين، و أن "السودان بإمكانياته الكبيرة يشكل لبنة تنموية مهمة للاستثمار".

ووصل وزير الخارجية الفلسطيني إلى العاصمة السودانية الخرطوم، الجمعة، يرافقه عدد من الوزراء في الحكومة الفلسطينة للمشاركة في اجتماعات اللجنة الوزراية الاولي بين البلدين.

إلى ذلك قال وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية تيسير جرادات " بتوقيع اليوم، ارتفع عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، الموقعة بين البلدين إلى 24 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم، في شتى المجالات".

وأوضح أن هذه الاتفاقيات تأتي ترجمة لنتائج أعمال اللجنة الوزارية المشتركة الفلسطينية السودانية، تنفيذا لتعليمات رئيسي البلدين،مضيفا هذه الاتفاقيات ستعزز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورها في مختلف المجالات، معربا عن أمله بأن يتم تفعيلها بأسرع وقت ممكن.