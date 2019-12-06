السودان وقطر ينهيان تدريبات عسكرية مشتركة في بورتسودان

الخرطوم 6 ديسمبر 2019- قالت وزارة الدفاع القطرية،الجمعة إن قطر والسودان انهيتا تدريبات عسكرية مشتركة في محافظة البحر الأحمر شرق السودان، باسم "سيف الحق 6".
- تدريبات (سيف الحق) المشتركة بين قطر والسودان في بورتسودان
وبحسب بيان من وزارة الدفاع القطرية فان رئيس هيئة الكليات والمعاهد العسكرية، اللواء ركن راشد بن ناصر الفهيد، حضر التدريبات بجانب ووالي ولاية البحر الأحمر، اللواء حافظ التاج.
وأشاد بن ناصر بالتدريبات التي تلقاها المشاركون.
وقال "ما نشهده في ميادين التدريب والدورات التي تلقاها المشاركون في معهد تدريب الضباط ستكون رصيداً جيداً وعوناً قوياً لهم لتنفيذ جميع الواجبات".
وكمبادرة إنسانية، أنشأت القوات المسلحة القطرية مركزاً لغسيل الكلى في منطقة سنكات بولاية البحر الأحمر.
وأشاد الوالي بالمبادرة التي اعتبرها تشبه مواقف قطر.
وأضاف "هذا ليس بالغريب عنهم؛ قطر وقفت مع السودان عندما أدارت بعض الدول ظهرها لها".
كما وصف "مكي" الجيش القطري بأنه من الجيوش المتطورة والمتقدمة، وأكد استمرار التعاون بين البلدين.
كما أشاد بالتطور الكبير في الجيش القطري، وأكد على استمرار التعاون بين البلدين.
وفي أكتوبر الماضي، قال سفير قطر في الخرطوم، عبد الرحمن علي الكبيسي، خلال لقائه بوزيرة الخارجية السودانية أسماء عبد الله، إن الدوحة تخطط لزيادة استثماراتها في السودان.
وأضاف: "الدوحة ستزيد استثماراتها في مجالات الطاقة والتعدين والزراعة في السودان، كما أنها ستشجع القطاع الخاص على الاستثمار
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