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السودان وكينيا بتفقان على تطوير العلاقات وتعزيز التعاون الثنائي

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الخرطوم 9 أبريل 2018- التأمت في الخرطوم الإثنين، مباحثات سودانية كينية، توجت بالاتفاق على حتمية تكثيف التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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نائب الرئيس الكيني والنائب الأول للرئيس السوداني أثناء المباحثات المشتركة .. الاثنين 9 أبريل 2018 (سونا)

ووصل الخرطوم الاثنين نائب الرئيس الكيني، وليام روتو حيث حظي باستقبال نظيره السوداني بكري حسن صالح، وانعقدت بعدها جلسة مباحثات مشتركة بحضور مسؤولين رفيعي المستوي في البلدين.

ودعا النائب الأول للرئيس السوداني، رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح لمزيد من التعاون والتنسيق بين السودان وكينيا في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووصف زيارة نظيره الكيني بالمهمة وتأتي تواصلاً للقاءات بين قيادتي البلدين ومتابعة لنتائج الزيارة التي قام بها الرئيس أهورو كينياتا للسودان فى اكتوبر 2016م .

واشار صالح خلال كلمته في جلسة المباحثات إلى أن المرحلة المقبلة من تاريخ أفريقيا تحتم على البلدين ودول القارة جميعها تكثيف العمل المشترك للنهوض بالقارة وتمكينها من القيام بدورها الفاعل في التبشير بالسلام والتعايش السلمي وتقديم نموذج حي للعالم يؤكد شراكة القارة في الجهود الإنسانية لبسط الحرية والأمن والاستقرار ومبادئ السلام.

واكد ان السودان يقدر لكينيا توجهاتها المساندة للسودان في مساعيه الرامية إلى تأكيد أهمية العمل الأفريقي المشترك بجانب تعاون البلدين في دعم الجهود الإقليمية لتحقيق السلام والأمن ومكافحة الارهاب والتطرف والجريمة المنظمة والعابرة للحدود والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتهريب بكافة أشكاله.

وأظهر صالح قلق السودان حيال استمرار تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية في دولة جنوب السودان والتي تلقي بظلال سالبة على كافة دول الاقليم، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود التي تقوم بها مع دول الإيقاد لإيجاد مخرج سلمي للأزمة.

من جهته شدد نائب الرئيس الكيني، على اهمية تضافر جهود البلدين والاقليم لدعم دور الايقاد لتحقيق السلام في الاقليم خاصة في دولة جنوب السودان والصومال والكنغو والعمل المشترك بين كافة دول القارة من اجل استغلال مواردها من اجل مصلحة شعوبها وتسهيل حركة المواطنين والتجارة بين دول القارة بما يعزز النسيج الاجتماعي للقارة.

وأكد حرص بلاده على تمتين العلاقات الثنائية مع السودان، وقال عن الوقت حان لدفع عجلة التعاون المشترك في كافة المجالات.

واشار روتو في كلمته أمام جلسة المباحثات المشتركة بالقصر الرئاسي الى حرص بلاده على العمل مع الحكومة السودانية لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

وقال " الوقت حان الآن للبلدين للعمل معا من اجل زيادة التبادل التجاري وحجم الاستثمارات بما يدفع بعجلة التنمية ويقوي التواصل بين المجتمعات المدنية بالسودان وكينيا".

كما تحدث عن ازلية العلاقات وعمق التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجلات وعلى الصعيد الدولي والاقليمي.

وهنأ المسؤول الكيني الحكومة السودانية برفع العقوبات الاقتصادية والتي قال انها جاءت نتيجة لجهود السودان وحرصه والتزامه بان يكون عضوا فاعلا في المجتمع الدولي.

وأعرب روتو عن تقديره "للطريقة الحكيمة" التي تعامل معها السودان مع التحديات الامنية التي واجهها على الصعيد الداخلي حتى تحقق الاستقرار السياسي بجانب جهوده الفاعلة فيما يتعلق بتجارة البشر والهجرة غير الشرعية وقال " نحن سنعمل مع السودان والمحيط الاقليمي والدولي لمحاربة تلك الظواهر".



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