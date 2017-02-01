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السودان وكينيا يتفقان على زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري

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الخرطوم 1 فبراير 2017 ـ اتفق السودان وكينيا على زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بينهما، في اعقاب استضافة الخرطوم اول ملتقى إقتصادي بين البلدين.

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قريب الله خضر المتحدث بإسم وزارة الخارجية السودانية

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية، قريب الله خضر، في تعميم صحفي تلقته (سودان تربيون) الأربعاء، إن وفداً كينياً زار الخرطوم هذا الأسبوع، يضم مسؤولين رسميين وممثلين لأكثر من عشرين شركة ورجال أعمال بقيادة، رئيس لجنة الزراعة والثروة الحيوانية والأسماك والري بالبرلمان الكيني، إدان محمد.

وأفاد أن السودان وكينيا اتفقا على زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بينهما، قائلاً إن وزير الدولة بوزارة الاستثمار أسامة فيصل، أكد متانة العلاقات بين البلدين واستعداد السودان لتطويرها وتعزيزها وتبادل الاستثمارات بين البلدين.

وبحسب التعميم فإن رئيس الجانب الكيني أكد إهتمام بلاده بتطوير العلاقات مع السودان في مختلف المجالات.

وأوضح أن الوفد الكيني وقف على الأمكانات الاستثمارية الكبيرة والمشروعات التي تم تنفيذها عبر الشراكات الثنائية بجانب المشروعات قيد التنفيذ والمشروعات المستقبلية.

وأشار خضر لتقديم إفادات شاملة للوفد الكيني من المسؤولين والمختصين فيما يخص رفع العقوبات الأميركية عن السودان سيما الفرص التجارية والاستثمارية التي يمكن أن تتوفر للسودان علي ضوء هذه الخطوة.

وأكد سفير السودان لدي كينيا، الصادق ألياس، توفر أرضية صلبة وإرادة سياسية وإقتصادية لزيادة الاستثمارات والتبادلات التجارية بين الجانبين السوداني والكيني.

واعرب عن ثقته في أن المشاركين في الملتقى من الجانب الكيني سيعملون على نقل المناخات الإيجابية التي سادت الملتقى الى بقية الشركات والمؤسسات الكينية، موضحاً أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من الإرتباط الإقتصادي ما بين السودان وكينيا.

وشارك الوفد في الملتقى الاقتصادي السوداني الكيني الأول، إضافة لعدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال في البلدين، بينهم ممثلين لوزارتي الخارجية، والاستثمار وبنك السودان وممثلين لاتحاد أصحاب العمل وعدد من رجال الأعمال والقائم بالأعمال الكيني بالخرطوم، إضافة لمدير عام وزارة الزراعة الكينية وممثلين لوزارة الخارجية والتجارة ولكبرى الشركات الكينية.



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