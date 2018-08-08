السودان وليبيا والنيجر وتشاد يبحثون بالخرطوم أمن ومراقبة الحدود

الخرطوم 8 أغسطس 2018 ـ إنطلق بالخرطوم، الأربعاء، اجتماع تحضيري على مستوى لجنة الخبراء حول تعزيز التعاون في مجال أمن ومراقبة الحدود المشتركة بين السودان وليبيا والنيجر وتشاد، تمهيدا لعقد الاجتماع الوزاري الثالث يوم الخميس.
- وزير الدولة بالخارجية محمد عبد الله إدريس ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الفريق جمال عمر محمد إبراهيم في اجتماع تحضيري بين السودان وليبيا والنيجر وتشاد حول أمن ومراقبة الحدود ـ 8 أغسطس 2018
وحضر فاتحة الاجتماع التحضيري وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية السفير محمد عبد الله إدريس، بينما رأس الجانب السوداني رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الفريق جمال عمر محمد إبراهيم.
وأكد وزير الدولة بالخارجية ـ بحسب بيان من الإعلام العسكري ـ أهمية الأدوار المنوطة باللجنة الهادفة إلى تعزيز التعاون الأمني بين البلدان الأربعة.
وأشار إلى "روابط الدم والتاريخ والجغرافيا والتداخل الاجتماعي بين هذه الدول، والذي يجب أن يكون دافعاً لمزيد من التعاون ورعاية مصالح الشعوب في تحقيق الأمن والاستقرار لتمهيد الطريق للتعاون في مجالات التنمية لتحقيق الرفاهية المنشودة".
من جانبه ذكر رئيس الجانب السوداني أن الهدف من اجتماع لجنة الخبراء القيام بالأعمال التحضيرية اللازمة التي تسبق اجتماع اللجنة الوزارية الخميس.
وأفاد أن اجتماع الخبراء ناقش أربعة موضوعات أساسية تتمثل في دراسة اتفاقية التعاون القضائي المشترك، تكوين آلية التنسيق والمتابعة لإدارة العمل المشترك، تكوين آلية تبادل المعلومات وتكوين مركز العمليات المشترك الذي سيقوم بواجب العمليات والدوريات المشتركة.
وأبان أن الهدف الأساسي من الاجتماعات بناء الشراكات الأمنية وتعزيز الثقة بين الدول الأربع وتوحيد جهودها في تأمين حدودها المشتركة ومكافحة الإرهاب والحركات السالبة والاتجار بالبشر وتجارة المخدرات والجرائم العابرة للحدود، إضافة إلى مشروعات تنمية المناطق الحدودية.
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