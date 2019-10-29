السودان وليبيا يتفقان على تشكيل لجنة وزارية للتعاون

الخرطوم 29 أكتوبر 2019 – أجرى نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني الليبية ، أحمد عمر معتيق، مباحثات في الخرطوم الثلاثاء مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ناقشت أوجه التعاون بين البلدين في كل المجالات خاصة الاقتصادي.
- عبد الله حمدوك استقبل أحمد عمر معيتيق في الخرطوم
وتوجت المحادثات باتفاق المسؤولين على تشكيل لجنة وزارية مشتركة للتعاون بين البلدين.
ومنذ عهد الرئيس المعزول عمر البشير قررت الخرطوم دعم حكومة الوفاق الوطني الليبية.
وأبدى الوفد الليبي رغبته في استئناف الاستثمارات الليبية الموجودة في البلاد والتوسع فيها.
وقدم معيتيق التهنئة لحمدوك، بمناسبة توليه منصب رئيس مجلس الوزراء، وتكوين الحكومة الانتقالية والتوافق الوطني حول الترتيبات للمرحلة الانتقالية.
ويشار الى أن السودان أعلن في أواخر ديسمبر الماضي اغلاقا فوريا للحدود مع دولتي ليبيا وأفريقيا الوسطى تفاديا لما قال إنها مخاطر أمنية واقتصادية.
وتعاني ليبيا فوضى أمنية وسياسية؛ حيث تتقاتل فيها كيانات مسلحة عدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011.
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