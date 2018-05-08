السودان وليسوتو يتفقان على مكافحة الإرهاب والتطرف

الخرطوم 8 مايو 2018 ـ اتفق السودان ومملكة ليسوتو، الثلاثاء، على التعاون بشأن مكافحة الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية والجريمة العابرة للحدود، كما اتفقا على تنسيق المواقف إقليمياً ودولياً.
وأنهى رئيس وزراء مملكة ليسوتو، متسواهي توماس ثابان، برفقة وفد رفيع المستوى، الثلاثاء، زيارة للسودان امتدت ليومين، بدعوة من رئيس الوزراء السوداني، أجرى خلالها مباحثات حول عدد من الملفات مع الجانب السوداني.
واختتم الوفد زيارته بالتوقيع على مذكرتي تفاهم مع السودان في مجالي التشاور السياسي، والتنمية الاجتماعية وسياسات التنمية.
وأكد البيان الختامي للمباحثات استعداد الجانبان للعمل معاً لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والشؤون القنصلية.
كما اتفقا على التعاون بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية فيما يخص مكافحة الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية والجريمة العابرة للحدود والاتجار بالبشر وتهريبهم.
وأشار البيان إلى أن الطرفان بحثا إمكانية التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والتعدين والري والأمومة والطفولة.
وأضاف: "أكد الجانبان على أهمية التعاون وتنسيق المواقف في كافة المحافل الإقليمية والدولية وأمنا على أهمية تحقيق الاستقرار والأمن والسلم والتنمية المستدامة في أفريقيا".
وشهد رئيس الوزراء السوداني، ورئيس وزراء ليسوتو، بالقصر الرئاسي، توقيع مذكرتي تفاهم مشتركة إحداهما في مجال التشاور السياسي والثانية في مجال التنمية الاجتماعية.
ووقع على مذكرة التشاور السياسي، عن الجانب السوداني وزير الدولة بالخارجية، محمد عبد الله إدريس، فيما وقع عن ليسوتو، نائب وزير الخارجية والعلاقات الدولية.
وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم في مجال التنمية وقع عن الجانب السوداني، مشاعر الدولب، وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية، وعن مملكة ليسوتو وزيرة التنمية الاجتماعية.
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