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السودان ومصر يتبادلان تسليم رعايا محتجزين لإختراق الحدود

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الخرطوم 2 مارس 2018 ـ تبادل السودان ومصر تسليم رعايا للدولتين كانوا محتجزين بتهم تتعلق بتجاوز حدود البلدين المشتركة التي تمتد الى نحو 1.273 كلم.

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المعدنون المفرج عنهم قبل توجههم الى الخرطوم - صورة من موقع التواصل "فيسبوك"

ومنذ العام 2015 تتبادل السلطات السودانية والمصرية توقيف متجاوزين من كلا البلدين للحدود البرية أو البحرية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية السفير قريب الله الخضر إن السلطات الأمنية السودانية سلمت رصيفتها المصرية، يوم الخميس، بمعبر "أشكيت ـ قسطل" ثلاثة مواطنين مصريين كانت قد ألقت عليهم القبض في يوليو الماضي بصحراء الولاية الشمالية وبحوزتهم بعض المعدات.

ولم يوضح الخضر ماهية المعدات التي ضبطت بحوزتهم أو التهم التي من أجلها ظلوا قيد الاحتجاز لسبعة أشهر.

وأكد المتحدث باسم الخارجية أنه وفي توقيت متزامن تسلمت السلطات الأمنية السودانية من رصيفتها المصرية ثلاثة مواطنين سودانيين كانت السلطات بمصر أوقفتهم في أغسطس الماضي بعد أن ضلوا طريقهم شمال خط "22" درجة إلى داخل الأراضي المصرية وبحوزتهم سيارة.

وجرت أول عملية تبادل لتسليم الرعايا بين البلدين في أغسطس 2015 عندما أفرج السودان عن أكثر من 100 صياد مصري وقواربهم بعد أن دخلوا المياه السودانية في البحر الأحمر بدون إذن، مقابل اطلاق مصر لسراح 44 معدنا سودانيا اتهموا بممارسة التنقيب عن الذهب داخل الأراضي المصرية.

لكن السلطات المصرية ما زالت تحتجز معدات وأجهزة لهؤلاء المعدنين التقليديين يقدرونها بنحو 8 ملايين دولار، تشمل أجهزة كشف معادن وتحديد المواقع، هواتف خلوية (ثريا)، أجهزة بوصلة حديثة، كميات من خام الذهب و430 سيارة ومولدات كهربائية.



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