السودان ومصر يتفقان على تطوير العلاقة بين جيشي البلدين

الخرطوم 7 أغسطس 2018 ـ اتفق السودان ومصر، الثلاثاء، على تطوير العلاقة بين القوات المسلحة في البلدين الجارين لمجابهة المهددات الأمنية والتحديات المشتركة.

وزير الدفاع السوداني ورئيس أركان الجيش المصري ـ الخرطوم 7 أغسطس 2018

وانعقدت في الخرطوم يوم الثلاثاء اجتماعات سودانية مصرية عسكرية لمناقشة ملفات مشتركة بين البلدين.

وتوجت هذه المباحثات بالاتفاق على تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين، لضبط الحدود، ومكافحة الإرهاب وتهريب السلاح والمخدرات، والاتجار بالبشر.

واستقبل وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض بن عوف، رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد حجازي والوفد المرافق له بحضور رئيس الأركان المشتركة للجيش الفريق أول كمال عبد المعروف ورئيس هيئة العمليات المشتركة والفريق هاشم عبد المطلب.

وأشار بن عوف، بحسب تصريح للمتحدث باسم الجيش العميد أحمد خليفة الشامي، إلى أهمية تطوير العلاقة بين القوات المسلحة السودانية ونظيرتها المصرية في كافة المجالات وأن يكون الاتصال المباشر بين القيادات في البلدين هو ديدن هذه العلاقة لمجابهة المهددات الأمنية والتحديات المشتركة.

وقال الوزير إن "الأمن القومي للبلدين لا ينفصل عن بعضه البعض وهو من أمن الأمة بأسرها".

من جانبه أكد حجازي أهمية تطوير مجالات التعاون بين القوات المسلحة في البلدين وقال إنهم جاءوا بروح منفتحة وتم نقاش كل القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطابقت وجهات النظر حول رؤية إستراتيجية تحقق مصالح البلدين.

ولاحقا التقى الرئيس عمر البشير الفريق محمد فريد حجازي ونظيره السوداني كمال عبد المعروف للوقوف على نتائج اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة بين السودان ومصر.

وأوضح عبد المعروف في تصريحات صحفية عقب اللقاء أن ما تم الاتفاق عليه يعتبر" نقلة حقيقية في مسيرة تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين".

وأضاف " لا شك اننا نعي المهددات التي تحيط بالبلدين والمنطقة مما يتطلب تعزيز التنسيق عالي المستوى في محاور العمليات والتدريب والدوريات المشتركة على الحدود".

وأشار عبد المعروف الي أنه أن الاجتماعات على مستوى الخبراء توصلت الى اتفاقات وتفاهمات تصب في تطوير التعاون بين البلدين.

من جهته قال الفريق حجازي إن ما تم التوصل إليه خلال اجتماعات اللجنة المشتركة "أكبر مما خطط له بكثير".