السودان ومصر يدرسان إجراءات إحياء برلمان وادي النيل

الخرطوم 1 أكتوبر 2018 ـ قال رئيس البرلمان في السودان، الإثنين، إن لقاءً برلمانيا بين السودان ومصر سينعقد نهاية أكتوبر الحالي لدراسة الخطوات والإجراءات المطلوبة لإحياء برلمان وادي النيل.

مقر البرلمان السوداني " سودان تربيون"

ويعود تأسيس "برلمان وادي النيل" إلى عام 1981، وهو إطار يجمع برلمانيي السودان ومصر في برلمان واحد، لتعزيز التعاون بينهما، إلا أن نشاطه ما لبث أن توقف بعد انتفاضة أبريل 1985، التي أطاحت بحكم الرئيس السوداني الأسبق جعفر نميري.

وأعلن رئيس الهيئة التشريعية القومية السودانية إبراهيم أحمد عمر عن لقاء برلماني سوداني مصري نهاية أكتوبر لدراسة الخطوات والإجراءات المطلوبة لإحياء برلمان وادي النيل وتنسيق العمل بين البرلمان السوداني المصري.

بحث رئيس الهيئة خلال لقائه بمكتبه ظهر الإثنين بالمستشار عمران الخطاب مروان وزير مجلس النواب بمصر العلاقات بين البرلمان السوداني والمصري وسبل دفعها وتطويرها، كما تطرق اللقاء إلى الجهود المبذولة لإعادة برلمان وادي النيل.

يشار إلى أن المستشار عمران الخطاب مروان وزير مجلس النواب المصري والوفد المرافق له الذي يزور الخرطوم هذه الأيام، وكان ضيف شرف فاتحة أعمال الهئية التشريعية الإثنين التي خاطبها الرئيس عمر البشير.

وأوضح مروان أن زيارتهم للسودان ستبحث سبل التعاون الحكومي والبرلماني وتبادل الخبرات بين البلدين.