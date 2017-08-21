السودان ومصر يقران انعقاد اللجنة العسكرية للتنسيق بين الحدود

الخرطوم 21 أغسطس 2017 ـ قالت الرئاسة المصرية، الإثنين، إن وزير الدفاع السوداني اتفق مع الرئيس المصري على عقد اجتماع للجنة العسكرية المشتركة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين على الحدود.

وزير الدفاع المصري يستقبل نظيره السوداني بالقاهرة ـ الأحد 20 أغسطس 2017 (صورة من سونا)

وأبلغ وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض بن عوف إبلغ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتطلع الخرطوم لمواصلة التنسيق بين البلدين لتجاوز أية عقبات قد تعكر صفو العلاقات بين الجارين.

وكانت مباحثات وزارية بين البلدين عقدت بالخرطوم في يونيو الماضي ناقشت التنسيق الأمني والعسكري بين البلدين الجارين، وأقرت زيارة وزير الدفاع السوداني لمصر التي اتهمها السودان في مايو بدعم هجوم منسق شنته الحركات المسلحة على دارفور.

والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، يوم الإثنين، وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض بن عوف، بحضور القائد العام للقوات المسلة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول صدقي صبحي، وسفير السودان بالقاهرة عبد المحمود عبد الحليم.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير علاء يوسف، إن وزير الدفاع السوداني أكد للرئيس السيسي، حرص السودان على تعزيز العلاقات مع مصر، ومواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين إزاء مختلف القضايا للتصدى للتحديات المختلفة التي تواجه البلدين.

وأعرب بن عوف عن تقدير بلاده لدور مصر المحوري في الحفاظ على استقرار الأمة العربية، وتعزيز العمل العربي المشترك، قائلا "إن أمن مصر من أمن السودان، وأن مصر صمام أمان الأمة العربية بأسرها".

وأعرب عن تطلع السودان لمواصلة التنسيق بين وزارتي الدفاع في البلدين، بهدف تجاوز أية عقبات قد تعكر صفو العلاقات المصرية السودانية.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن الرئيس السيسي طلب خلال اللقاء نقل تحياته للرئيس البشير، وأكد عمق ما يجمع البلدين من روابط تاريخية وعلاقات خاصة ووثيقة.

وقال السيسي إن سياسة مصر الخارجية تقوم على مبادئ وقيم راسخة لا تحيد عنها، على رأسها حسن الجوار، وعدم التآمر أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتعاون من أجل السلام والبناء والتنمية.

وأشار الرئيس المصري إلى ضرورة استمرار العمل على دفع أطر التعاون بين البلدين، وتوطيد العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدا من التنسيق والتشاور المكثف بين البلدين، وعدم السماح لأية مشكلات بالتأثير على قوة وتميز العلاقات بينهما.

وتابع السفير علاء يوسف، "اللقاء شهد التباحث حول سبل الارتقاء بالتنسيق العسكري والأمني بين البلدين، إذ تم الاتفاق على عقد اجتماع للجنة العسكرية المشتركة، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين على الحدود".

وأجرى وزير الدفاع السوداني مباحثات مع نظيره المصري بالقاهرة، يوم الأحد، تناول انعكاس المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية على الأمن والاستقرار بالمنطقة.

ووصل عوض بن عوف على رأس وفد رفيع، القاهرة واستقبله القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.