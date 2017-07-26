السودان يأسف لإغلاق الحكومة الليبية المؤقتة قنصليته في الكفرة

الخرطوم 26 يوليو 2017- تأسفت الحكومة السودانية، على قرار الحكومة الليبية المؤقتة بإغلاق قنصليتها في الكفرة ، وإبعاد طاقمها، وقالت إن الخطوة اتخذت بناء على "اتهامات غير مؤسسة" ، وأعلنت الشروع في اتصالات مع الجانب الليبي لمزيد من التحقق.

البشير استقبل رئيس وزراء ليبيا عبد الله الثني في أواخر أكتوبر 2014

وقررت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة ،المنبثقة عن مجلس النواب الليبي المنتخب في مدينة البيضاء شرقي ليبيا، الأربعاء، إغلاق القنصلية السودانية في مدينة الكفرة (جنوب شرق ليبيا)، كما طالبت البعثة السودانية بمغادرة البلاد في غضون 72 ساعة.

وقالت الخارجية السودانية، على لسان متحدثها الرسمي قريب الله خضر " إنها تأسف لما تضمنه البيان الذي أعلنته الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني بإغلاق القنصلية السودانية بالكفرة بناءاً علي اتهامات غير مؤسسة وتفتقر للأدلة علي تجاوز بعض طاقم القنصلية لمهامهم الطبيعية".

وأفاد وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، سليمان عوض، في تصريحات تناقلتها مواقع ليبية، إنه "تم استدعاء القنصل العام لجمهورية السودان لدى ليبيا، بحضور مدير إدارة الشؤون العربية بالوزارة، خليفة الرحيبي، وتم إبلاغه بقرار السلطات الليبية بإغلاق القنصلية ومغادرة البعثة الدبلوماسية السودانية الأراضي الليبية في غضون 72 ساعة".

وأوضح عوض أن قرار السلطات الليبية بإغلاق القنصلية السودانية بمدينة الكفرة يأتي"بسبب الممارسات التي يقوم بها موظفو القنصلية، والتي تتنافى مع الوضعية التي حددتها الاتفاقيات الدولية لموظفي البعثات الدبلوماسية والقنصليات والتي تصب في خانة المساس بالأمن القومي الليبي"، دون مزيد التوضيح.

وأشار المتحدث بإسم الخارجية السودانية الى أن القنصلية ومنذ إنشائها في عام 2003 ظلت تُمارس مهامها وفقاً لاتفاقية (فينا) للعلاقات القنصلية ،واتساقاً مع القواعد والتقاليد الدولية المرعية في العمل الدبلوماسي والقنصلي.

وتابع " رغم الظروف الأمنية التي تعيشها المنطقة ، أسهمت القنصلية وما زالت في تعزيز التواصل الاجتماعي والتبادل التجاري عبر حدود البلدين ،الأمر الذي شهدت به قيادات وأعيان الكفرة في مناسبات عديدة".

وأوضح المتحدث أن السودان بذل وما زال يعمل من خلال مساهمته عبر آلية دول جوار ليبيا والآلية رفيعة المستوي التابعة للإتحاد الإفريقي والمساعي الأممية ومن خلال تعاونه الثنائي علي دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع ليبيا، وانه عازم على مواصلة ذات الدور.

وأضاف " شرعت وزارة الخارجية في إجراء اتصالات مع حكومة الوفاق الوطني لمزيد من التحقق حول الأمر والتأكد من مدي وفاء الجانب الليبي بكافة الحقوق والامتيازات التي تكفلها معاهدة فينا والمواثيق الدولية ذات الصلة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية ،وتحتمها روابط الإخاء وحسن الجوار".

يشار إلى أن القنصلية السودانية في مدينة الكفرة تتكون من القنصل وأحد عشر موظفًا.