السودان يؤكد إلتزامه بقرارات مجلس الأمن بشان كوريا الشمالية

الخرطوم 11 سبتمبر 2017- أكد السودان إلتزامه بقرارات مجلس الأمن بشان التعامل مع كوريا الشمالية ، معرباً عن أمله فى ان يتوصل جميع الأطراف لحل سلمي يعالج جذور الخلاف بما يحفظ السلم والأمن الدوليين.

وكيل وزارة الخارجية السودانية عبد الغني النعيم (سونا)

واستقبل وكيل وزارة الخارجية السودانية عبدالغني النعيم الاثنين سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدي السودان لي كي.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الخارجية قريب الله خضرأن اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

وأشار المتحدث الى أن النعيم أكد موقف السودان الثابت من قضية شبه الجزيرة الكورية والتزامه القاطع بقرارات مجلس الأمن والتي تفرض بعض الاجراءات الاحترازية في التعامل مع كوريا الشمالية".

وأبدى أملا فى "توصل كافة الاطراف لحل سلمي ومعالجة جذور الخلاف بما يحفظ ويصون السلم والأمن الدوليين".

وكانت الإدارة الأميركية، أشارت في يوليو الماضي عندما مددت البت في رفع العقوبات نهائيا عن السودان إلى ضرورة التزامه بالقرارات الدولية الصادرة بحق كوريا الشمالية، وسط دعاوي عن صفقات سلاح بين الخرطوم وبيونق يانق.

ودعا النعيم كوريا للاستفادة من الفرص المتاحة في المجالات الاستثمارية في السودان في ضوء التحسن في بيئة ومناخ الاستثمار بالسودان.، مشيراً الى تحسن العلاقات الثنائية ايضا مع الولايات المتحدة الامر الذي يفتح الباب واسعا لمزيد من النشاط الافتصادي والتجاري.