 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 11 أيلول (سبتمبر) 2017

السودان يؤكد إلتزامه بقرارات مجلس الأمن بشان كوريا الشمالية

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 11 سبتمبر 2017- أكد السودان إلتزامه بقرارات مجلس الأمن بشان التعامل مع كوريا الشمالية ، معرباً عن أمله فى ان يتوصل جميع الأطراف لحل سلمي يعالج جذور الخلاف بما يحفظ السلم والأمن الدوليين.

JPEG - 44.8 كيلوبايت
وكيل وزارة الخارجية السودانية عبد الغني النعيم (سونا)

واستقبل وكيل وزارة الخارجية السودانية عبدالغني النعيم الاثنين سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدي السودان لي كي.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الخارجية قريب الله خضرأن اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

وأشار المتحدث الى أن النعيم أكد موقف السودان الثابت من قضية شبه الجزيرة الكورية والتزامه القاطع بقرارات مجلس الأمن والتي تفرض بعض الاجراءات الاحترازية في التعامل مع كوريا الشمالية".

وأبدى أملا فى "توصل كافة الاطراف لحل سلمي ومعالجة جذور الخلاف بما يحفظ ويصون السلم والأمن الدوليين".

وكانت الإدارة الأميركية، أشارت في يوليو الماضي عندما مددت البت في رفع العقوبات نهائيا عن السودان إلى ضرورة التزامه بالقرارات الدولية الصادرة بحق كوريا الشمالية، وسط دعاوي عن صفقات سلاح بين الخرطوم وبيونق يانق.

ودعا النعيم كوريا للاستفادة من الفرص المتاحة في المجالات الاستثمارية في السودان في ضوء التحسن في بيئة ومناخ الاستثمار بالسودان.، مشيراً الى تحسن العلاقات الثنائية ايضا مع الولايات المتحدة الامر الذي يفتح الباب واسعا لمزيد من النشاط الافتصادي والتجاري.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

انقسامات حركات التحرر السودانية واسئلة المستقبل: اختلاف الشخصيات وتطابق الحمض النووي[1] 2017-09-09 16:22:30 مالك عقار اير نجنيوفا تاريخيا، شهدت العديد من، إن لم يكن كل، حركات المقاومة والتحرر المسلحة اشكالاً مختلفة من الانقلابات الداخلية والانقسامات. ولكل انقسام في حركة تحرر ما محركاته و دينامياته الخاصة. و الحركة الشعبية (...)

الخرطوم تل أبيب وبالعكس 2017-09-07 11:06:07 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) لا فرق بين ان تكون دعوة السيد مبارك المهدي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار، الى إعادة النظر في أمر علاقات السودان بدولة اسرائيل قد صدرت عن سابق تقدير وتصميم، (...)

غواصات سودانية (4-10) 2017-08-29 10:39:54 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) وقفنا الثلاثاء الماضية عند الغواصة المغفور له الاستاذ عباس ابراهيم النور. وهو مثقف وسياسي سوداني رفيع من نوع الغواصات العابرة للحقب. وقلنا اننا كنا قد طلبنا من هذا (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.