السودان يؤكد استمرار إجراءات حظر السلع المصرية

الخرطوم 21 يونيو 2017 ـ أكد السودان، الأربعاء، استمرار الإجراءات التي اتخذها بحظر بعض السلع المصرية منذ سبتمبر الماضي، نافيا تقارير تحدثت أخيرا عن فك الحظر.

مواطن يقوم بشراء سلع استهلاكية من احدى بقالات الخرطوم (سونا)

وكانت وزارة التجارة قد أصدرت بياناً العام الماضي، بوقف استيراد الخضر والفاكهة والأسماك من مصر، كما أصدر مجلس الوزراء قبل أسابيع قراراً وسع الحظر باضافة المزيد من السلع المصرية، كما أوقف استيراد السلع التي تعبر أراضي مصر من دول أخرى إلى السودان.

وأكد مسؤول في وزارة التجارة بالسودان "أن الإجراءات التي اتخذت تجاه حظر بعض السلع المصرية لا زالت مستمرة ولم يطرأ أي جديد في هذا الأمر".

وقال وزير الدولة بوزارة التجارة الصادق محمد علي حسب الرسول، للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن الأمور ما زالت كما هي ولم يحدث جديد في هذا الشأن بإعتبار أن الأسباب التي أدت إلى منع دخول هذه السلع للبلاد ما زالت قائمة.

وكانت وزارة التجارة السودانية قد أوقفت في 20 سبتمبر 2016 استيراد الخضر والفاكهة والأسماك من مصر مؤقتاً لحين اكتمال فحوصات معملية ومختبرية، بعد إجراءات مماثلة اتخذتها دول في المنطقة إثر حظر أميركي على المنتجات المصرية.

وفي 30 مايو الماضي أصدر رئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح قراراً باستمرار حظر السلع المصرية الزراعية، ووقف استيراد أي تقاوى أو شتول من مصر.