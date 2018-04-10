السودان يؤكد استمرار المشاركة في حرب اليمن ويصمت عن مصير عشرات الجنود

الخرطوم 10 أبريل 2018 ـ أكد السودان الثلاثاء استمرار قواته في المشاركة ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد جماعة الحوثي باليمن، وآثرت الخرطوم الصمت حيال أنباء عن مصرع وإصابة العشرات من القوات السودانية في كمين قبل ثلاثة أيام.
- غندور التقى سفراء دول التحالف العربي للحرب في اليمن
وبحسب بيان لنائب المتحدث باسم وزارة الخارجية جعفر سومي توتو فإن وزير الخارجية، ابراهيم غندور، التقى الثلاثاء سفراء المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة ومصر.
وأضاف "أكد الوزير الاستمرار في المشاركة ضمن قوات التحالف والعمل على دعم الجهود الرامية لإعادة الاستقرار في اليمن".
وبرغم أن الحكومة السودانية لم تعلن رسميا مصرع أو إصابة أي من جنودها في اليمن إلا أن بيان وزارة الخارجية أشار الى أن "السفراء نقلوا التعازي لأسر الشهداء وتمنياتهم بعاجل الشفاء لجرحى العمليات التي جرت مؤخرا باليمن".
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، مصرع وإصابة العشرات من الجنود السودانيين ليل الجمعة في كمين للمتمردين الحوثيين قرب مدينة ميدي في اليمن، نقلا عن مصادر عسكرية وقناة "المسيرة" التابعة لمليشيات الحوثي.
وتداول ناشطون صورا لجنود سودانيين قتلوا قرب ميدي، بعد وقوعهم في كمبن نصبته مليشيات الحوثي المحسوبة على إيران.
وطالب نواب عن حركة (الإصلاح الآن) في البرلمان السوداني الأسبوع الماضي بسحب القوات السودانية التي تشارك برياً في اليمن.
وجاءت المطالبة في أعقاب تغريدات لحوثيين على تويتر تدعو لتوجيه ضربات جوية صوب الخرطوم أسوة بالصواريخ التي أطلقت غير مرة، باتجاه السعودية واعترضتها الدفاعات الجوية للمملكة.
أخر الآراءمن قسّم السودان؟ 2018-04-10 18:12:18 صفحة من مذكراتي مالك عقار آير يمثل خيار أبناء وبنات جنوب السودان بالتصويت لخيار الانفصال من الدولة الام ، جمهورية السودان، في يناير 2011، واقعة وصدمة كبرى ومستمرة في التاريخ السياسي السوداني. لذا، سيستمر السؤال (...)
مع الرئيس وكاشا والحالة ماشة (٢ — ٤) 2018-04-10 17:52:59 مصطفى عبد العزيز البطل مارسيدن ست البركاوي نستأنف إذن حديث البركاوي فنقول وبالله التوفيق إن صديقي وقريبي عبد الوهاب همت المسؤول الإعلامي للحركة الشعبية في بريطانيا وأحد أهم الموردين للذخيرة الحية التي يستخدمها موقع (...)
البشير وورطة صرف البركاوي 2018-04-10 17:51:08 بقلم : أسامة سعيد نشر السفير خالد موسي تغريدة يقول فيها انه كان كاتب المحضر في لقاء البشير والسيدة روزالين مارسدين سفيرة بريطانيا السابقة في الخرطوم وذكر ان أصل القضية خروج السيدة السفيرة عن السياق البرتكولي للمقابلة وهي (...)
المزيد