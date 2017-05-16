السودان يبحث مع سويسرا والنرويج ملفات الإرهاب والهجرة

الخرطوم 16 مايو 2017 ـ أجرى وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، الثلاثاء، مباحثات رسمية مع نظيره السويسري ديدير ديكارت، في بيرن، كما تلقى غندور لدى لقائه نظيره النرويجي بالدوحة دعوة لزيارة بروكسل لإجراء مباحثات رسمية.

وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور ونظيره السويسري ديدير ديكارت ـ بيرن 16 مايو 2017

وبحث وزير الخارجية السوداني مع نظيريه السويسري والنرويجي دور السودان في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، إضافة إلى العلاقات الثنائية.

وتعد زيارة غندور لسويسرا الأولى من نوعها بعد نحو 20 عاماً من آخر زيارة لوزير خارجية سوداني.

وبحسب بيان للخارجية السودانية تلقته "سودان تربيون" فإن غندور التقى وزير الخارجية السويسري ديدير ديكارت، بمقر وزارة الخارجية السويسرية ببيرن، "في لقاء منفرد بين الوزيرين، أعقبه جلسة مباحثات رسمية مشتركة شارك فيها مندوب السودان الدائم بجنيف مصطفى عثمان إسماعيل".

وأكد البيان أن اللقاء الذي اتسم بالصراحة والشفافية بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي الاقتصادية والعلمية والثقافية والآثار الى جانب دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والتعاون الدولي في عدد من المجالات.

وتطرق الى الجهود التي بذلها السودان في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والقضاء على التطرف الديني والدور المنوط بالسودان أن يلعبه عقب الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأميركية إزاء رفع العقوبات الاقتصادية.

وأشار البيان إلى أن الوزيرين تداولا بشأن دعم انضمام السودان الى منظمة التجارة الدولية، والمساهمة في إلغاء الديون الخارجية عبر مبادرة هيبك، "كما ثمن الجانبان ما تم إحرازه من خطوات في مجال تعزيز حقوق الانسان وتوفير المساعدات الانسانية للاجئين بالبلاد".

وتبادل الوزيران وجهات النظر بشأن الاستفادة من علاقات السودان مع محيطه الإقليمي في إرساء دعائم السلام مع دول الجوار التي تعاني من النزاعات المسلحة.

وقال بيان الخارجية "وزير الخارجية السويسري وصف اللقاء بأنه قاعدة لبناء علاقات متينة بين البلدين وأبدى الجانب السويسري استعداده للمساهمة في دعم العملية السلمية بالبلاد واستكمال التداول بشان العلاقات الثنائية في اجتماعات التشاور السياسي بين الجانبين في سبتمبر المقبل".

إلى ذلك قال المتحدث باسم الخارجية السودانية، قريب الله خضر، في تصريح صحفي تلقته (سودان تربيون) الثلاثاء إن لقاءً جرى في العاصمة القطرية الدوحة على هامش منتدى الدوحة السابع عشر، بين غندور ووزير الخارجية النرويجي بورج برندي.

وأضاف "جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في إطار مساهمة النرويج الفاعلة ودعمها لقضايا السلام في السودان وفِي إطار الجهود المبذولة لتطوير هذه العلاقات والدفع بها نحو آفاق أرحب".

وأوضح خضر أن وزير الخارجية النرويجي أكد حرص بلاده على العمل لمواصلة الجهود الرامية لتعزيز العلاقات والتنسيق والدعم المتبادل في المحافل الدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما أعرب عن أهمية تطوير العلاقات في الجوانب الاقتصادية والثقافية والعلمية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتطرف والإرهاب.

وأكد أن المسؤول النرويجي امتدح الدور المحوري الذي يلعبه السودان في الحفاظ على السلام والأمن الإقليمي، مقدماً دعوة رسمية للوزير السوداني لزيارة النرويج وعقد مباحثات ثنائية بين البلدين.

وطبقاً للتصريح فإن غندور أكد إلتزام السودان بالتعاون المشترك في كل القضايا التي أشار إليها وزير الخارجية النرويجي، مثمنا البرنامج النرويجي للنفط مقابل التنمية والقائم حالياً مع وزاره النفط والغاز ضمن برنامج الدعم التنموي النرويجي للسودان.

وأكد غندور حرص السودان على تطوير علاقاته مع النرويج في المجالات كافة وتقديره للدور النرويجي في عملية السلام في السودان، مشيراً الى ضروة العمل على ازالة كل العراقيل والعقبات التي امام تطوير العلاقات بين البلدين.