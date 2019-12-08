السودان يبدأ إجراءات العمرة لرعاياه بعد الحصول على استثناء سعودي بشأن التحويلات المالية

الخرطوم 8 ديسمبر 2019- كشف اتحاد وكالات السفر والسياحة عن بدء اجراءات عمرة 1441 هجريه خلال ثلاثة أيام، في أعقاب استثناء السلطات السعودية المعتمرين السودانيين من التحويلات المالية الإلكترونية.

نصر الدين مفرح وزير السؤون الدينية والأوقاف

وأعلن الاتحاد عن اجتماع مع الالية الخاصة بالعمرة في وزارة الشؤون الدينية والاوقاف يوم الاثنين لبدء ترتيبات العمرة.

وقال الامين العام لاتحاد وكالات السفر والسياحة محجوب المك لـ (سودان تربيون) ان موسم العمرة الحالي تعرض لمشكلات عديدة أدت الى تأخير بدأه لنحو شهر عن العام السابق كان أبرزها مشكلة التحويلات المالية.

وتسبب نظام طبقته السلطات السعودية يعرف (بالمنصة الالكترونية) والتي تتيح سداد رسوم العمرة والتأشيرة والخدمات من مختلف الدول عدا المملكة في تأخير موسم العمرة بسبب الحظر المفروض على السودان ما ادى لتعثر التحويلات بين البلدين فيما بدأت العديد من الدول حول العالم اجراءات العمرة منذ نحو 4 أشهر.

ووافقت السلطات السعودية السبت على استثناء السودان من التحويلات وسمحت بالتحويلات للعمرة من مختلف البلدان بما فيها المملكة العربية السعودية بعد مخاطبة وزارة الشؤون الدينية لنظيرتها وزارة الحج السعودية.

وقال المك ان كافة الوكالات التي تم تأهيلها للعمل في موسم العمرة الحالي ستبدأ اجراءات توثيق المعقودات الخاصة بالعمرة لدى السفارة السعودية خلال اليومين المقبلين توطئة للبداية الفعلية.

وينتظر الآلاف من السودانيين اداء شعيرة العمرة بالرغم من ارتفاع التكلفة وتأخر انطلاقة الموسم.

وتفضل شرائح واسعه في السودان اداء العمرة خلال ربيع الاول والثاني لقلة الازدحام بالحرمين الشرفين مقارنة ببقية الشهور الأخرى.

وتوقع المك تراجع عدد المعتمرين خلال العام الحالي بسبب ارتفاع التكلفة والتي ستصل لنحو 1100 ريال ما يعادل (24) ألف جنيه سوداني مقارنة بـ 700 ريال للموسم الماضي فيما يتراوح سعر التذكرة الخرطوم جده في المتوسط ما بين 18 الى 22 ألف جنيه.

واخطرت وزارة الشؤون الدينية والاوقاف الاسبوع الماضي كافة الشركات والوكالات العاملة في مجال الحج والعمرة بعدم الشروع في اجراءات خاصة بالمعتمرين الي حين اشعار اخر.

وقالت الوزارة ان كافة الترتيبات الداخلية للعمرة اكتملت وإنها تجري اتصالاتها مع وزارة الحج السعودية فيما يتعلق بأمر التحويلات المالية وانه حال موافقة السلطات السعودية على المقترحات التي تقدمت بها الوزارة ستبدأ إجراءات العمرة فعليا.