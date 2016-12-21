السودان يبدأ إجراءات لمعاملة رعايا دولة الجنوب كلاجئين

الخرطوم 21 ديسمبر 2016 ـ كشف وزير الداخلية السوداني عن شروع السلطات رسمياً في معاملة رعايا جنوب السوداني كلاجئين، بإتخاذ إجراءات لتسجيلهم وحصرهم ثم تخصيص أرض لإنشاء معسكر لهم بالتنسيق مع مفوضية اللاجئين.

وزير الداخلية الفريق أول ركن عصمت عبد الرحمن

وقررت الحكومة السودانية في مارس الماضي معاملة مواطني دولة جنوب السودان المقيمين داخل أراضيها بوصفهم أجانب لدى تلقيهم الخدمات، وهددت بإتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة كل من لا يحمل جواز سفر وتأشيرة دخول.

وقال وزير الداخلية الفريق أول عصمت عبد الرحمن أمام البرلمان، الأربعاء، "أن الجنوبيين تمت معاملتهم كمواطنين من قبل لكن تبدل الحال وتم التعامل معهم كأجانب ثم صدر قرار رئاسي للتعامل معهم كلاجئين".

وأشار إلى أن الوزارة ستعمل خلال أيام على تسجيلهم واتخاذ إجراءات حيال من لا يملك وثيقة، ومن ثم تخصيص أرض لإنشاء معسكر للاجئين بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وأكد الوزير سعي المجلس الأعلى للهجرة لتسجيل كل الأجانب المتواجدين بالسودان بأعداد ضخمة لكن ذلك بحاجة للمال.