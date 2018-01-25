السودان يبدأ الضخ التجريبي في حقل (الراوات) النفطي

الخرطوم 25 يناير 2018 ـ بدأ السودان الضخ التجريبي لعدد من آبار النفط في حقل "الراوات" الواقع بمربع "25" في ولاية النيل الأبيض، جنوبي البلاد.

صورة توضح مواقع النفط الجديدة في البلاد

وكان السودان قد حفر أول بئر في الحقل الواقع جنوبي مدينة كوستي في أكتوبر 2015، وحينها أعلن أن شركة "الراوات" يشغلها كنسورتيوم يتكون من شركة "سودابت" بنسبة 70% و"اكسبريس" النيجيرية 15% و"منسانا" النيجيرية 15%.

وشهد وزير النفط والغاز عبد الرحمن عثمان ووالي النيل الأبيض عبد الحميد كاشا، الأربعاء، بداية الضخ التجريبي لعدد من آبار البترول بحقل الراوات بمحلية السلام.

وقال مدير شركة الراوات لعمليات البترول فهمي عبد الله العوض إن الحقل يمثل اضافة حقيقية للمخزون النفطي بطاقة إنتاجية يومية أكثر من ألفي برميل.

وبدأ الحقل إنتاجه من النفط الخام بواقع 2.5 ألف برميل يومياً، ويتوقع أن يرتفع الإنتاج إلى سبعة آلاف برميل يومياً خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن "الضخ التجريبي تمهيد لمرحلة الإنتاج الفعلي والتي تسعى من خلالها الشركة لتهيئة البيئة اللازمة لعمليات الإنتاج والعمل على استكشاف المزيد من الآبار".

وقال وزير النفط والغاز إن حقل الراوات يمثل إضافة حقيقية لمجموعة الحقول العاملة بالبلاد مستعرضا خطوات الوزارة لمعالجة المعوقات التي تواجه شركة الراوات للبترول ما سينعكس إيجابا في دخول الحقل الشبكة القومية للنفط في الربع الأول من العام الحالي.

وطالب خلال الزيارة، وزارة المالية بضرورة العمل على توفير التمويل اللازم لتطوير الحقل عبر الاستكشافات الجديدة التي يجري العمل فيها حالياً بحقل الراوات.

ويكافح السودان لزيادة إنتاجه النفطي بعد أن استأثر جنوب السودان بانفصاله في 2011 بنحو 75% من إنتاج النفط الذي كان يبلغ 450 ألف برميل يوميا، كما يخطط لأن يبلغ الانتاج على المدى القريب نحو 200 ألف برميل يوميا.

ويسعى السودان إلى استكشاف المزيد من الحقول البترولية لسد النقص عبر برنامج متسارع للاستكشاف النفطي لمضاعفة الإنتاج مستقبلاً، ويعد يشار مربع "25" من الحقول الواعدة.