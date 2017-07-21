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السودان يبلغ الصليب الأحمر بموجهات جديدة للعمل الإنساني

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الخرطوم/ جنيف 21 يوليو 2017 ـ أبلغ مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بموجهات جديدة أصدرتها الخرطوم لتنظيم العمل الإنساني وحركة المنظمات الدولية والمحلية.

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يقدم الصليب الأحمر خدماته في مناطق واسعة من السودان

وعقد مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف مصطفى عثمان إسماعيل اجتماعا يوم الخميس بمقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع بيتر ماورير رئيس اللجنة، بحضور مديرة قسم أفريقيا وعثمان حسن المستشار بالبعثة السودانية.

وطبقا لوكالة السودان للأنباء فإن إسماعيل قدم شرحا للموجهات الجديدة التي أصدرتها الحكومة بغرض "تنظيم العمل الإنساني وحركة المنظمات الدولية والمحلية العاملة في الشأن الإنساني في السودان".

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قد علقت نشاطها بالسودان في فبراير 2014 إثر رفضها الاستجابة لشروط السلطات الحكومية، قبل أن تعود الخرطوم وترفع تعليقها بعد توصل الخارجية السودانية واللجنة في أغسطس من ذات العام لاتفاق مقر جديد.

وسلم مندوب السودان بجنيف رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر نسخة من وثيقة تفاهم تحكم الشراكة بين جمعية الهلال الأحمر السوداني واللجنة الدولية، تم توقيعها بالخرطوم في 14 يوليو الحالي.

وسلمه أيضا رسالة من وكيل وزارة الخارجية لدعوته لزيارة السودان، وقدم شكر حكومة الخرطوم على النشاطات التي يقوم بها الصليب الأحمر بالبلاد.

من جانبه رحب رئيس اللجنة بتوقيع الوثيقه وشكر الحكومة على التعاون الذى تجده اللجنة في السودان، وأكد قبوله الدعوة لزيارة الخرطوم في أقرب فرصة ممكنة.

وتعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان منذ عام 1978، ووسّعت نطاق عملياتها الإنسانية في عام 2003 لتشمل إقليم دارفور. وتبيّن اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية التفويض المسند إلى المنظمة.

ويعتبر السودان طرفاً في هذه الاتفاقات شأنه في ذلك شأن 194 دولة أخرى.



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