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السودان يتجه الى حظر تصدير خام المعادن

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الخرطوم 9 يوليو 2017 ـ كشف وزير المعادن السوداني هاشم علي سالم، الأحد، عن اتجاه وزارته لمنع تصدير خام المعادن، معرباً عن أسفه لحال صناعة الحديد في البلاد.

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وزير المعادن السوداني، هاشم علي سالم ـ صورة لـ (سودان تربيون)

وقال الوزير لدى لقائه مسؤولي شركة محلية تعمل في مجال التعدين عن الحديد بالولاية الشمالية "نحن في حكومة الوفاق الوطني من أهم توصياتنا منع تصدير الخام لكافة المنتجات السودانية سواء كانت في مجال الزراعة أو الثروة الحيوانية أو المعادن".

وأشار الى أن تصنيع تلك الخامات يعد من أولويات الحكومة وتشجيع المستثمرين الراغبين في الولوج الى تصنيع تلك الخامات خاصة المعدنية منها لأن تصديرها خاما لن يطور البلاد.

وتأسف الوزير على حال صناعة الحديد في السودان والتي قال إنها تعمل في مجال اعادة تصنيع الحديد الخردة في الوقت الذي تتوفر فيه ملايين الأطنان من الحديد بالبلاد.

من جانبه كشف المدير العام لشركة الحضارات القديمة عبد القادر محمد زين أنهم قطعوا شوطا كبيرا في العمل الاستكشافي، مشيرا الى وصولهم مرحلة الحفر العميق الى جانب تحديدهم احتياطيات تصل الى مليار ومائتي طن من الحديد، وأضاف انهم جاءوا لوضع يدهم مع وزارة المعادن للذهاب بعيداً في مجال استخراج وتصنيع الحديد ـ حسب قوله ـ.

وأكد عبد القادر وجود تعاون كبير بينهم وعدد من الشركات المحلية الى جانب تفاوضهم مع عدد من الجهات والشركات الأجنبية للدخول معها في شراكات للاستثمار في هذا المجال، لافتاً الى مشروع مستقبلي لإقامة مدينة صناعية في منطقة حلفا لتصنيع خامات الحديد.



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